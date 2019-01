Florentino: "Tenemos que valorar esta etapa de éxitos a pesar de las dificultades"

Publicado 07/01/2019 14:50:38 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha recordado que las etapas de "conquistas y triunfos" vienen acompañadas también "de dificultades y de momentos deportivos difíciles", por lo que ha pedido a los madridistas "valorar" estos años "de éxitos", y ha afirmado que seguirán "trabajando sin descanso para fortalecer" al equipo, empezando por la incorporación de Brahim Díaz, un jugador "con calidad y con magia".

"Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro", declaró durante la presentación de Brahim en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Para ello, seguirán "trabajando" para que esta etapa se prolongue. "Vamos a seguir trabajando sin descanso para fortalecer con talento de altísima calidad el hoy y el mañana. Somos muy conscientes del enorne tamaño de los retos que afrontamos cada temporada, desafíos de exigencia máxima que nos han acompañado a lo largo de una historia que nos ha convertido en el club de las 13 Copas de Europa", manifestó.

"Ayer mismo nuestro equipo ofrecía a todo el madridismo nuestro séptimo Mundial de Clubes, nuestro tercer Mundial consecutivo y también el cuarto en los últimos cinco años. El Real Madrid ha conseguido el doblete de 'Champions' y Mundial de Clubes por tercera vez consecutiva y por cuarta vez en los últimos cinco años, y esto nunca había ocurrido en los 116 años de nuestra historia ni en la historia del fútbol mundial", continuó.

"Nuestro nivel de exigencia nos obliga, por tanto, a adaptarnos a un nuevo escenario internacional y siempre en busca de las máximas garantías de victoria, porque este club siempre quiere más. Por eso, hoy quiero mostrar mi enorme satisfacción con la llegada de un jugador que tiene ese talento especial y esos valores que le pueden convertir en alguien muy importante para este equipo, un futbolista con calidad, con magia, con una enorme personalidad que sueña con triunfar en el fútbol con esta camiseta y con este escudo", indicó.

El máximo mandatario blanco explicó al malagueño, que firma por seis temporadas, que recibirá desde el primer momento el apoyo de la afición madridista, que valorará el hecho de que se haya decantado por el club blanco. "Querido Brahim, bienvenido al club que quiero que sientas ya como tu casa. Tú has elegido este escudo por encima de todos esos grandes clubes que querían ficharte, has elegido el Bernabéu como tu casa y los madridistas van a descubrir por qué has llegado hasta aquí", señaló.

Así, le recordó que "esa energía" de los seguidores merengues le servirá "de impulso en cada partido". "Llegas procedente de uno de los grandes clubes europeos, un club amigo como es el Manchester City. Con 19 años te vas a enfundar por primera vez la camiseta del Real Madrid, y estamos seguros de que cuando pises el césped del Santiago Bernabéu vas a sentir sensaciones únicas. No olvides, sin embargo, que llegas al club más exigente del mundo, un equipo apasionante, y que sin duda requerirá de toda tu entrega", expuso.

Florentino apuntó también que tiene por delante "un desafío inmenso". "Esta afición te lo va a dar todo para que sientas el orgullo de pertenecer a la mayor leyenda del fútbol mundial, y sé que tú ofrecerás todo tu talento y tu esfuerzo, porque para ti el fútbol lo es todo, y quieres demostrárselo al mundo entero. El fútbol es tu vida junto a tu familia, una familia de altos valores que ha estado siempre a tu lado y que para ti es lo más importante. Sabes que ellos como tú sueñan con tu triunfo en el Real Madrid; van a vivir a tu lado esta maravillosa aventura", concluyó.