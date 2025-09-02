De la Fuente: "El presente y el futuro nos exige mejorar"

Archivo - Luis de la Fuente durante un entrenamiento de la selección española en Las Rozas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, insistió este lunes en que "el presente y el futuro exige mejorar" a un equipo que sigue siendo "muy, muy ambicioso" pese a sus éxitos de los últimos años y que esta semana comenzará su andadura en una clasificación para el Mundial del año que viene donde "cualquier error te puede dejar fuera".

"Somos conscientes de que esto es una mejora continua. Somos un equipo muy muy ambicioso, con jugadores que quieren seguir creciendo y que quieren seguir mejorando conscientes de que no vale lo hecho, que es pasado y que el presente y el futuro nos exige mejorar", señaló De la Fuente tras el entrenamiento de la selección de este lunes a los medios oficiales de la RFEF.

El técnico riojano tiene claro que "en esa exigencia de mejora de crecimiento y de seguir haciendo las cosas bien y mejor cada día" es donde deben centrarse desde ahora. "Ese es el objetivo diario que tenemos que establecer", advirtió.

El de Haro se mostró feliz por ver a un nuevo valor como el extremo Jesús Rodríguez dando el salto a la Absoluta. "Es una gozada ver a gente joven de nuevo cómo se va incorporando y cómo va llegando con mucha ilusión y aportando esa frescura, aunque somos un equipo jovencísimo", remarcó.

"Siempre es muy atractivo ver a esa gente joven que ven además una posibilidad muy importante de cómo se les ofrece la alternativa de poder competir con el máximo nivel en la selección absoluta de su país. Eso es muy difícil de conseguir y sólo lo conseguirán si siguen trabajando de esa manera", añadió al respecto.

De la Fuente elogió el apoyo de unos "seguidores increíbles" en la sesión abierta del lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y aseguró que están "cargando las pilas" para lo que se avecina, empezando por el partido del jueves ante Bulgaria en Sofía.

"Este primer partido es muy difícil y es un grupo muy complicado donde cualquier error te puede dejar fuera. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos, que son un grupo de jugadores muy responsables, muy motivados, con muchas ganas de crecer y de seguir mejorando. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos una oportunidad histórica y no queremos desaprovecharla", aseveró.