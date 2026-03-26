De la Fuente: "Vamos a ver al mejor Rodri que hemos visto nunca"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente - RFEF

"A los jugadores les exijo que todos pensemos en modo selección"

"Me encuentro más excitado que últimamente, porque el foco es el Mundial"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, insistió en la importancia de los dos partidos amistoso de esta concentración porque ya se juega el Mundial contra Serbia este viernes y, después, contra Egipto, pensando en "probar a la mayoría de los jugadores" de una lista que cambiará seguro cuando sea definitiva.

"Para nosotros es nuestra práctica, hay que preparar, trabajar, probar situaciones de juego. Intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores, pensando en sacar el mejor resultado, terminar con las mejores sensaciones. Llevamos desde noviembre sin jugar juntos", dijo este jueves en una rueda de prensa que comenzó mandando un mensaje a Carolina Marín, quien anunció su retirada.

De la Fuente fue preguntado varias veces por la convocatoria de cuatro porteros y por el posible debut de Joan García. "Ambiente excepcional. Dar la oportunidad a jugadores que no han vivido esta situación de máxima exigencia internacional. Dar una buena imagen de cara que ya estamos jugando el Mundial. Vamos a afrontar estos partidos como si se tratarán de partidos oficiales o una final", afirmó.

Además, valoró los elogios que Unai Simón tuvo estos días sobre el portero del Barça. "Me dice que es una persona excepcional, generoso, un señorío bueno, y ejerciendo de capitán, acogiendo a un futbolista en su misma demarcación, que tiene un futuro fantástico, tan bueno como el que tiene Unai. Tenemos a cuatro de los mejores porteros del mundo, cuatro de los 10 mejores del mundo, no nos vamos a equivocar juegue quien juegue", apuntó.

Por otro lado, De la Fuente respondió sobre un Rodri que ve de nuevo de protagonista tras su lesión. "Veo a Rodrigo en uno de los mejores momentos desde que ha salido de la lesión. A un gran nivel, con un físico muy importante, soportando los 90 minutos como lo ha hecho siempre y con una gran madurez. Estas lesiones te hacen más fuerte, y Rodrigo le ha venido bien desgraciadamente, porque le ha hecho madurar todavía más. Vamos a ver al mejor Rodrigo que hemos visto nunca de aquí en adelante", afirmó.

El técnico riojano apuntó que en el centro del campo puede jugar el del Manchester City con Martin Zubimendi, pero que también tiene que encontrar sitio para Pedri, Dani Olmo, Fermín, Fabián, Baena. Además, confió en que recupere su forma Gavi. "Hemos hablado en varias ocasiones. Gavi es un futbolista muy especial, podemos esperarnos cualquier cosa, vamos a ver cómo evoluciona en este tiempo. Nos gustaría que estuviera con nosotros, eso sería que está perfectamente recuperado", apuntó.

Además, el preparador de la 'Roja' celebró tener una buena mezcla de veteranos y jóvenes en las posiciones de central, con tiempo para recuperar a futbolistas como Robin Le Normand. "No cerramos la puerta a nadie, dos meses clave, veremos en mayo", apuntó.

De la Fuente valoró también el regreso a la selección de Lamine Yamal. "Siempre somos sensibles, siempre priorizamos la salud del futbolista, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, estamos representando a la selección española. Tienen que jugar los que consideremos los mejores en cada momento. Sin hacer distinciones", afirmó, dejando claro que quieren ganar los dos amistosos.

"Quizá sea el Mundial con más candidatos al título de la historia. Inquietud (los jugadores), seguro, porque el primero que está inquieto soy yo. Me encuentro más excitado que últimamente, porque el foco es el Mundial. El lunes que nos reunimos, la presentación fue que ya estamos jugando el Mundial. Si yo no lo siento no lo puedo transmitir. Estoy excitadísimo, nerviosísimo, tensionado, con unas ganas fantásticas de llegar al Mundial. Es muy importante esta convocatoria, pero seguro que va a haber jugadores que no están aquí. Tienen que ser mejores de lo que son", afirmó.

Además, De La Fuente, que celebró tener el Estadio de La Cerámica lleno este viernes y destacó la calidad de muchos jugadores de Serbia compitiendo en las grandes ligas, confió en que sus futbolistas dejen a un lado los compromisos con sus clubes. "En cuanto llegan a la selección piensan en la selección. Cuando están en sus clubes no quiero que tengan la sensación de que quiero inferir en nada, pero también les exijo que todos pensemos en modo selección. Ellos lo saben", apuntó.