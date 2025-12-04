La Fundación LaLiga y Petrichor ponen en marcha en Yaundé una nueva edición de La Ligue D'Egalité

Imagen del proyecto La Ligue D'Egalité de la Fundación LaLiga en Camerún - PRENSA LALIGA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación LaLiga y Petrichor han puesto en marcha por quinta temporada consecutiva en Yaundé una nueva edición de La Ligue D'Egalité, proyecto consistente en la primera y única liga de fútbol reglada en el país centroafricano dirigida a niñas menores de 13, 15 y 17 años.

Según informó LaLiga en nota de prensa, el proyecto, lanzado en 2022 "para ofrecer oportunidades y espacios seguros donde las jóvenes puedan jugar al fútbol", sigue generando un gran valor entre las comunidades de la capital de Camerún, "promoviendo la igualdad para niñas y mujeres en el ámbito deportivo".

También pone el foco en el desarrollo del liderazgo, la construcción de la autoestima y la enseñanza de valores y habilidades para la vida aprendidas a través del deporte. Esta temporada la actividad se prolongará durante cuatro meses en el Estadio Bandeko Ewokang y la final regresará a Rain Forest International School en febrero de 2025.

En total, participarán más de 600 niñas de seis clubes de Yaundé, y cada club contará con equipos en categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 de los clubes Sporting, Boston FC, Espoir Academie Football, Petrichor Elite, Esperance, Mella & Reyre y Christian Foot Academie.

Además, dando continuidad a una actividad complementaria implementada en las pasadas temporadas, este proyecto también impactará a más de 200 niñas de 8 a 12 años con una introducción a este programa sociodeportivo en sus comunidades. Dichas niñas recibirán material deportivo, así como una capacitación dirigida por monitores expertos en fútbol, liderazgo y buenos hábitos saludables.

Nuevamente, dentro del marco de este programa, se llevará a cabo un curso de entrenadoras impartido por instructores/as de la Fundación LaLiga, a través de la metodología 'Valores para Ganar'. Este tipo de iniciativas formativas han tenido una acogida muy positiva por parte de las participantes, quienes incluso han conseguido empleo directamente gracias a esta formación, recordó la patronal.

Como novedad esta temporada, UNICEF Camerún se une como socio del proyecto para reforzar su impacto. Dicha entidad desarrollará contenidos formativos sobre derechos de la infancia, liderazgo y estudios de género.

Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, resaltó "la importancia de consolidar iniciativas como esta, que ofrecen a las mujeres nuevas oportunidades de crecimiento, fomentando valores, impulsando vínculos comunitarios y promoviendo estilos de vida saludables a través del deporte".

Por su parte, Georges-Henri Alladjim, Delegado Internacional de LaLiga en Camerún, recordó que "desde el primer día de esta aventura, LALIGA ha contado con socios excepcionales para impulsar transformaciones positivas diarias en la comunidad".

"Empoderar a las niñas a través del deporte, guiarlas hacia una mayor inclusión y solidaridad, o crear amistades duraderas dentro de sus entornos. Seguiremos demostrando que este es el verdadero poder de nuestro fútbol", añadió.

Finalmente, Paul Dreisbach, presidente de Petrichor y cofundador del proyecto, hizo hincapié en que "esta liga es mucho más que una liga de fútbol". "Se trata de ofrecer a las jóvenes una plataforma para desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en la vida, dentro y fuera del campo. Estamos contribuyendo a formar a las líderes del futuro que impulsarán cambios positivos en sus comunidades", subrayó.