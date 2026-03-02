La Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good refuerzan su compromiso con el deporte adaptado

Archivo - Foto del escudo del Real Madrid. - Óscar J. Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good han formalizado este lunes un acuerdo de colaboración para reforzar la sostenibilidad del proyecto de escuelas de fútbol adaptado e inclusivo para personas con discapacidad buscando garantizar el acceso al deporte para quienes aún se enfrentan a barreras físicas, sociales y culturales que les impiden participar en igualdad de condiciones, según un comunicado.

El acuerdo se firmó durante un acto institucional celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, en Madrid, donde la delegación de Laureus encabezada por Marcel Desailly, miembro de la Laureus World Sports Academy, fue recibida por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; el director general de la Fundación Real Madrid, Julio González Ronco; y la directora de Proyectos, Silvia Montes-Jovellar.

"En España, muchas personas con discapacidad siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder al deporte, como la falta de instalaciones adaptadas, la escasez de programas inclusivos y la ausencia de profesionales especializados", recoge la nota de prensa. Y es por ello que las escuelas de la Fundación Real Madrid promueven actividades sociodeportivas que favorecen la salud, la interacción social y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y motrices.

El proyecto aplica la metodología educativa propia de la Fundación, 'Por una Educación REAL: Valores y Deporte', que combina la práctica deportiva con la formación en valores como el respeto, la igualdad y el trabajo en equipo, impartida por personal específicamente formado para ello.

Durante la última temporada, cerca de un centenar de participantes se beneficiaron de las escuelas financiadas por Laureus Sport for Good, entre ellas Inclusiva Orcasur, Adaptada Mayores Orcasur, TEA (trastorno del espectro autista) Móstoles, TEA Plata y Castañar, Adaptada Mayores Alcobendas y Adaptada Valdebernardo. "Detrás de cada grupo y cada sesión hay mejoras en la salud y en la autoestima, así como familias que encuentran un entorno seguro, adaptado y respetuoso para sus hijos", afirma el comunicado.

Para Desailly, esta relación con el Real Madrid y su Fundación es "de larga trayectoria y se basa en valores compartidos como la excelencia, el respeto, la ambición y, por encima de todo, la inclusión". "A lo largo de muchos años, hemos visto cómo nuestra colaboración puede generar un impacto real y duradero. Hoy marca un paso importante hacia adelante y demuestra, una vez más, cómo el deporte y en particular el fútbol puede inspirar y utilizar su enorme poder e influencia para el bien", sentenció.

"Al formalizar este acuerdo, fortalecemos nuestro trabajo conjunto para ampliar las escuelas de fútbol adaptado e inclusivo para personas con discapacidad. Esto es más que un programa, es una declaración de principios. La creencia de que toda persona, independientemente de las barreras físicas, sociales o culturales, merece la oportunidad de jugar, pertenecer, crecer y experimentar la alegría que aporta el deporte", añadió Desailly.

Por su parte, Butragueño reafirmó el compromiso del club blanco para garantizar que el deporte "sea un derecho para todos". "Esta colaboración tiene un gran valor social y educativo para la Fundación Real Madrid. A pesar de la creciente visibilidad, muchas personas con discapacidad en España continúan enfrentándose a barreras que limitan su acceso al deporte", aseguró.

"Nuestras escuelas adaptadas e inclusivas se crearon para responder a esta realidad, utilizando el deporte y el trabajo en equipo para mejorar el bienestar, fortalecer habilidades esenciales y fomentar un verdadero sentimiento de pertenencia. Junto a Laureus, reafirmamos nuestro compromiso compartido de garantizar que el deporte sea un derecho real y transformador para todos", concluyó Butragueño.