Funes, nuevo entrenador del Málaga CF

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF anunció este miércoles y 'ascenso' y contratación de Juan Francisco Funes Arjona como nuevo entrenador del primer equipo, que milita en LaLiga Hypermotion, después de la destitución el día antes de Sergio Pellicer.

"El técnico asume la dirección del banquillo blanquiazul durante el actual curso 25/26. La Entidad apuesta por la continuidad del proyecto sustentado en La Academia MCF como piedra angular", anunció el cuadro andaluz en su página web.

Funes Arjona (Loja, Granada, 1983) fichó hasta final de temporada con un Málaga que marca la salvación en Segunda tras 14 jornadas, aunque con los mismos puntos que la entrada ya en zona roja, 15 después de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas.

El técnico llegó al club boquerón en el curso 20/21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, donde ha disputado el 'playoff' de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el ascenso a 2ª RFEF la temporada pasada.

"Juan Francisco Funes es un preparador especializado en la formación del futbolista joven, con un gran compromiso con los colores blanquiazules y con un amplio conocimiento de la estructura del club y de sus jugadores. Trabajo y humildad para continuar apostando por La Academia MCF como pilar fundamental del proyecto deportivo del Málaga Club de Fútbol", añade la nota oficial.