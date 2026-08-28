Funes: "Si vamos al Bernabéu a empatar probablemente igual lo que pasa es que te terminan cayendo ocho"

Juan Funes en el banquillo del Riyad Air Metropolitano durante el Atlético de Madrid-Málaga de LaLiga EA Sports 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Málaga CF, Juan Funes, recalcó que el Real Madrid, al que visitan este domingo en LaLiga EA Sports "es un equipo que te marca la diferencia en las dos áreas" y "capaz de mostrarte diferentes versiones", y pidió vivir el duelo con "ilusión" y sin temores, sin pensar tampoco en empatar porque "probablemente igual lo que pasa es que te terminan cayendo ocho".

"Es un equipo bien conocido por todos y cuando ves comentarios, se pone mucho el punto sobre los de arriba y la contundencia que tiene atacando está empezando a mostrarla también cuando defiende, es un equipo que en las dos áreas te marca la diferencia", advirtió Funes este viernes en rueda de prensa.

El técnico andaluz reconoció que su equipo "tiene unos mecanismos que le llevan a funcionar mejor de una forma concreta" y el deseo es mostrarlos en el Bernabéu, pero no olvida que "muchas veces uno puede tener en su cabeza qué es lo que quiere hacer y muchas veces los rivales te llevan a hacer cosas que igual no te gustarían".

"Lo que sí que es verdad es que el Real Madrid es capaz de mostrarte diferentes versiones e igual está 50, 60, 70 minutos en una dinámica, y en 5, 10 minutos cambia el chip, te aprieta y soluciona los encuentros porque ellos sí que tienen una determinación muy grande", añadió al respecto.

El preparador malaguista sabe que el madridista cuenta con una plantilla "muy poderosa que te lleva a un nivel de exigencia muy alto", pero también tiene claro que estos partidos son "muy bonitos de jugar" y sirven para "dar la oportunidad" a su afición "de ir a lugares emblemáticos del panorama nacional".

En este sentido, recordó que este choque va a ser "la primera vez en Primera para muchos" de la plantilla que jueguen en el Santiago Bernabéu. "Y lejos de amedrentarnos tenemos que vivirlo con la ilusión que merece una situación. Esos retos de gran dificultad tienen que ser siempre un estímulo más que una situación que nos pueda amedrentar. Ya sabemos del potencial del rival, pero para nosotros puede ser único", remarcó, confesando que para él es también especial. "Hay otros sueños que se cumplen sin ni siquiera haberlos pensado y sea probablemente el caso de este. Nunca me planteé poder estar dirigiendo un partido en un escenario como este", admitió.

Lo que Funes dejó "bastante claro" es que si van "con el pensamiento de empatar probablemente igual lo que pasa es que te terminan cayendo ocho". "Creo que ante todo eso lo más importante es que nosotros tengamos nuestra identidad propia, que seamos capaces de funcionar bien en lo colectivo y que el partido para nosotros sea un partido que nos sirva para muchas cosas", puntualizó.

Para el entrenador del Málaga, "el Real Madrid ha demostrado que es un equipo muy vertical y que cuando recupera la pelota la transición es fortísimo". "Tenemos que ser capaces de, dentro de la dificultad, de disfrutar del partido, de no perder en la cara el partido. Es muy importante que en la dificultad, que en la adversidad de todo lo que te puedas encontrar, no termine con el ánimo. Es decir, que seamos capaces de competir por encima de un resultado, no solamente en este partido", sostuvo.

También elogió al portugués José Mourinho, "un señor entrenador" al que ha seguido "durante muchísimo tiempo", y del que valoró el que haya sido "capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas" y "su capacidad para comunicar", con especial énfasis en "hacerlo en varios idiomas", algo fundamental en una plantilla como la del Real Madrid con tantas nacionalidades.

Funes se reencontrará con el central Dean Huijsen, al que tuvo en la cantera del Málaga CF y cuando todavía era cadete. "Entrenó con nosotros y recuerdo el primer día que vino, en el primer córner que sacamos lo remató de cabeza e hizo gol. Ya sabía todo el mundo que era un jugador que tenía un potencial tremendo en el club, de hecho ese mismo año ya termina yéndose", relató.

Finalmente, el técnico granadino no tiene claro el once que podrá poner en el Bernabéu, en lo que será su tercer partido en pocos días. "Hemos tenido jugadores a los que les ha costado recuperar y otros que han tenido algún percance durante la semana. A día de hoy sería imposible que pudiésemos alinear a los mismos once, veremos a ver si el domingo son los mismos once o son distintos", zanjó.