Fútbol.- El entrenador del Cádiz advierte sobre "la estrechez del terreno de juego" del campo del Vecindario

Actualizado 26/01/2007 16:13:10 CET

CÁDIZ, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

José González, entrenador del Cádiz, advirtió hoy sobre "la estrechez del terreno de juego, el césped artificial y la manera de jugar tan definida" que tiene el Vecindario, próximo rival liguero de los amarillos.

Por el momento, la principal novedad negativa que tendrá la convocatoria cadista es la ausencia del mediapunta argentino Lucas Lobos, que finalmente no viajará a Canarias al estar sancionado, pero esto no inquieta a González. "Ya tengo su sustituto, pero no lo voy a desvelar. Vamos a jugar de una manera concreta", explicó.

Así las cosas, más que practicar un fútbol directo, el Cádiz podría "buscar la segunda jugada" ya que, dijo su entrenador, "es el mismo que emplea el rival, pues pocas veces salen triangulando desde atrás".

González apuntó también que, desde la llegada de Castro Santos al banquillo canario, "el equipo está más compacto y encaja menos goles", por lo cual no espera facilidades. "En épocas anteriores algunos equipos han logrado goleadas, como el Numancia y el Ejido, pero ahora el sistema que emplean conlleva mucha pelea y desgaste", añadió.