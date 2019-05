Rubiales: "No buscamos confrontación con LaLiga en el nuevo Convenio de Coordinación"

Actualizado 29/04/2019 16:03:54 CET

La RFEF cree que la patronal sólo pretende "eternizar" esta negociación para "generar descontento" sobre ella

LAS ROZAS (MADRID), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que no quieren "buscar la confrontación" con LaLiga en la negociación del nuevo Convenio de Coordinación para, aunque en su organismo crean que la patronal de los clubes sólo pretende "eternizar" esta negociación para "generar descontento" sobre el organismo federativo.

Este Convenio de Coordinación fue uno de los puntos que trató la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF celebrada este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y en el que el propio Rubiales informó a los presentes sobre el estado de sus negociaciones, estancadas desde hace tiempo y con la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Antes de hacerlo, el mandatario mostró un vídeo explicativo que enseñaron en el encuentro de con los clubes de la Segunda B y de Tercera del pasado jueves, en el que se recalcaba que LaLiga está "subordinada" a la RFEF y que la negociación del convenio debería ser "sencilla y quedar resuelta en 10 minutos si no fuese porque LaLiga quiere eternizarla para generar un nueva crisis que repercuta en los clubes y genere descontento contra la RFEF".

En este documento, también se advierte que si los dos organismos van "de la mano podrán generar muchos beneficios", pero que LaLiga "no quiere seguir avanzando", que ha acudido a la vía contenciosa-administrativa "para retrasar las nuevas Copa y Supercopa" y que quiere "erigirse en la salvadora de los clubes modestos".

El video insiste también que las propuestas de la patronal para la Copa del Rey y la fase de ascenso son "ilegales" y que el organismo que dirige Javier Tebas "está torpedeando al fútbol con sus horarios" y sin dar "respiro al fútbol modesto", motivo por el que la RFEF no quiere jugar los lunes, mientras que está "dispuesto a negociar sobre los viernes" como dicta el convenio.

"No vamos a buscar la confrontación. Hemos planteado una redacción cómoda y abstracta, en la que no nos sintamos dueños nosotros y parecida a la que había para que encontremos un lugar de paz y avanzar tres, cuatro o cinco años más, para que después, si llegan a un entendimiento no sometan tanto tiempo a los clubes profesionales y no profesionales a tanta tensión", expresó posteriormente Luis Rubiales ante los asambleístas, a los que insistió en que han "intentado generar el mejor de los ambientes" en esta negociación.

El presidente de la RFEF también explicó que no han podido "hablar nada de los nuevos formatos" para la Copa del Rey y la Supercopa y que en el "primer día" de la negociación desde LaLiga "no querían hablar de jugar los viernes y los lunes". "Pero en el segundo nos dijeron que habían vendido los derechos de esos días", añadió Rubiales.

"Cuando empezamos las negociaciones no se hablaba del balón, ni de los horarios, ni de la Copa ni de la Supercopa, que se nos pedía que por primera vez fuesen calificadas como competiciones profesionale. Se ha dicho que no les hemos comunicado los nuevos formatos, pero es que no han querido escucharnos", prosiguió.

"LALIGA SÓLO NOS DA 3,3 MILLONES"

Además, el dirigente también detalló el dinero que recibe exclusivamente la RFEF del organismo que preside Javier Tebas. "Lo único que nos dan son 3,3 millones, la misma que se pactó hace once años. Pueden decir que dan dinero por el cumplimiento del Real Decreto y podrán hacer 1.000 anuncios sobre esto, pero el dinero es de los clubes, está regulado por el Real Decreto y a la RFEF no llega", sentenció en referencia a un anuncio en la prensa de la patronal sobre lo que da al fútbol no profesional (64,4 millones).

"Ese dinero es de los clubes, el dinero de la televisión es de los clubes, LaLiga sólo los negocia por un Real Decreto", ahondó dentro de una exposición se centró en desmentir lo que dice LaLiga sobre el dinero que da a la RFEF, sobre todo sobre el uno por ciento del Real Decreto sobre la venta centralizada de los derechos de televisión. "El 1 por ciento del Real Decreto va al fútbol más modesto, a la RFEF llegan cero euros, todo es para la base", advirtió.

"De ese dinero cero euros vienen a la RFEF", reiteró sobre los 15,8 millones de la venta de los derechos de la Copa del Rey. "Que es nuestra, vuestra, del fútbol español. Y el dinero que llega según viene va íntegramente al fútbol no profesional", declaró.

En este sentido, resaltó que "la diferencia" en que estos derechos los vendiese su entidad y no LaLiga es "nueve partes serían para los clubes profesionales y una para los no profesionales". "Pero además los ingresos son mucho menores. Si se los encomendamos a LaLiga se sacan entre 15 y 17 millones y si lo hacemos nosotros, a lo sumo cinco. En ese escenario, el Real Decreto dice que LaLiga tendrá que venderlos cuando se le encomiende desde la RFEF", puntualizó.

"Se lo hemos pedido cinco veces y nos han dicho que no tenían tiempo mientras vendían otros paquetes y así nos iban a crear un problema. Hace cinco o seis días recibimos su propuesta de que quieren explotar los derechos, pero como comercializador, y nos ofrecen 15 millones, pero que la Copa siga como ellos quieran y también explotar la fase de ascenso a Segunda", agregó.

"Obviamente les hemos dicho que no, no aceptamos ofertas condicionadas. Al llegar esos 15 millones serían como comercializador y solo 1,5 habría sido para los modestos y en el momento de darlos nos podrían denunciar un club profesional o un comercializador, era una trampa y una tremenda deslealtad", avisó.

Para Rubiales, su deseo es hacerlo a través de asignación directa con una empresa que lo haga, mientras que en Europa y España se hacer con "un concurso público que se presenta en la CNMC". "Ese dinero, el 10 por ciento para los clubes no profesional y el 90 para los que más tienen, para mí injustísimo y por ello vamos a trabajar con un reparto 50-50", confesó.

El dirigente también criticó haber recibido una carta de LaLiga "una hora después" de haber mandado ellos a los clubes para la creación de un organismo de clubes profesionales, no profesionales y entidades federativas. "Y entonces nos llega una oferta de encomienda de LaLiga. Está muy claro que se ha querido perjudicar a los modestos para decir que soy el más generoso del mundo para tapar el daño de lo que ha hecho la RFEF con sus ocurrencias", lamentó.

"Pero no les ha salido bien. Hemos trabajado mucho y hemos ido a operadores internacionales, y los nuevos modelos de Copa y Supercopa valen más que los anteriores y van a generar más ingresos para vosotros", aseveró.

Además, apuntó que LaLiga "no da nada" para los costes de los clubes no profesionales para la Seguridad Social y que si quiere ayudar al fútbol femenino que "colabore con la entidad que tiene sus derechos".

"A ver si ahora siguen aportando esos dos millones y se reparten entre toda la competición, o solo entre los clubes que pertenecen a una determinada asociación", subrayó en relación a la posterior aprobación del nuevo modelo del fútbol femenino.