Fútbol.- Stevanovic (Real) quiere progresar tranquilamente: "Ya llegarán mis minutos"

Actualizado 27/01/2006 19:51:10 CET

SAN SEBASTIAN, 27 Ene. (EIROPA PRESS) -

El jugador esloveno de la Real Sociedad Dalibor Stevanovic no se mostró preocupado por los escasos minutos de los que está disponiendo en el conjunto donostiarra, al que llegó hace ya dos meses.

Stevanovic se toma con tranquilidad el hecho de no haber jugado en el último partido ante el Athletic, aunque no negó que le sorprendió algo no hacerlo tras haber jugado ante el Espanyol después de haber debutado en Balaídos hace dos jornadas. "Es una decisión del entrenador y no es tan grave. Tampoco me preocupa, porque no he venido a la Real para medio año sino para una temporada larga. Era sólo un partido, a mí me gustaría jugar lo más posible pero soy joven, me estoy adaptando bien y tengo una vida deportiva por delante".

El jugador esloveno no cree que el hecho de que Nihat finalmente se haya quedado hasta final de temporada le afecte. "No juega en el mismo puesto que yo", argumentó. "Quiero ganarme el sitio en los entrenamientos, que son el lugar adecuado para ello. Mis minutos aún no han llegado, ya llegarán", aseguró.

Si Amorrortu le pide jugar el domingo ante el Alavés le es indiferente si le coloca "en la derecha, la izquierda o el centro". "Quizá la posición de extremo no es la que más me gusta, pero si el entrenador me pone yo jugaré ahí sin miedo. Me siento preparado al cien por cien", aseveró.

El encuentro de Mendizorroza "es también un partido complicado", porque el conjunto vitoriano "ganó al Deportivo". "En Primera División no hay partidos fáciles ni equipos malos. Por eso tenemos que salir cada partido con la máxima tensión, y afrontarlo con ganas de ganar".

Hacen falta tres puntos, y no conseguir la victoria pone "nervioso" a Stevanovic. "En Eslovenia no estaba acostumbrado a que me pasase. Pero siendo un profesional sería ridículo no afrontar las situaciones malas". Además, el centrocampista precisó que, por lo que observa en los entrenamientos, "también se está preparando mucho al equipo para el futuro".

Stevanovic reconoció que en el vestuario se siente la "obligación de ganar al Alavés", al tiempo que aseguró que no le consta "que oficialmente se cuestione al entrenador", y aprovechó para reclamar consistencia. "Cuando juegas bien todo el mundo te tiende la mano, pero cuando lo haces mal muchos te abandonan, y tienes que estar fuerte. Realmente así veo al equipo ahora mismo, fuerte", concluyó.