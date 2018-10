Fútbol.- Xavi (Barcelona), sobre el Real Madrid: "Pienso que no es tan grave su situación"

Actualizado 10/12/2008 15:34:54 CET

"No creo en la crisis del Madrid, se han rehecho de muchas"

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Xavi Hernández comentó hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo que la situación del Real Madrid "no es tan grave", aunque sí que matizó que los nueve puntos de diferencia son importantes.

"Ya dije que Madrid y Barça son como una balanza. En el momento que uno va bien se compara, en el sentido que uno va bien y el otro no. Pienso que no es tan grave su situación. Sí que es verdad que está a nueve puntos, pero no creo en la crisis del Madrid. Se han rehecho de muchas de ellas. Hace dos años también estuvieron en una situación similar, se recuperaron y consiguieron el título", comentó al respecto.

Además, el de Terrassa continuó la explicación y aseguró que el equipo azulgrana está "a gusto". "Las sensaciones son buenas, llevamos una racha de victorias en Liga y a partir de aquí nos preocupa poco lo que pase en Madrid", sentenció.

Y es que para el internacional español el cambio de entrenador en el equipo blanco perjudica más a los madridistas que al Barcelona. "No sé hasta que punto nos afecta. Pero sí que nos beneficia que estemos bien. Creo que les afecta a ellos que nosotros estemos bien. Tenemos que intentar ser regulares y continuar con esta racha, porque al final conseguiremos los retos que tenemos, que son los títulos. Supongo que el cambio de entrenador les afectará más a ellos que a nosotros", añadió.

Precisamente, de la destitución de Schuster aseguró estar sorprendido tanto de las declaraciones del alemán como de su despido. "Sorprenden las dos cosas. Las palabras de Schuster, porque el Madrid es un equipo ganador y siempre ha venido a poner las cosas difíciles al Barcelona, y también sorprende la destitución", comentó.

"Sabemos que viene el Madrid, rival históricamente muy difícil, y que nos pondrán las cosas difíciles como siempre. Como dijo el míster, nadie se creyó las palabras de Schuster en su momento. Sabemos que va a ser un partido complicadísimo. Es independiente la situación y los puntos en este partido", añadió en este sentido.

Xavi pidió cautela debido a la sensación presente entre la afición blaugrana de que el partido se puede resolver con goleada azulgrana. "Pues sinceramente, desde dentro, el equipo está mentalizado para ganar, pero nada más. Pensamos en los puntos, en dejarlos a 12 puntos, y en salir a ganar como contra cualquier otro rival. En cuanto a la sensación, nuestra propuesta es salir desde el primer minuto a conseguir el resultado y la victoria. El aficionado es libre de pensar que ganaremos fácil, pero lo que queremos es ganar. Estamos con mucha confianza, y que la gente piense lo que quiera", señaló.

En este sentido, cree "bueno" que los aficionados estén "motivados y animosos". "Creo que es bueno que la afición esté motivada, y que venga al campo a disfrutar. Les hemos dado motivos para que disfruten y estén animosos, es un punto a favor jugar en casa y contra el equipo rival. Sabemos que en estos casos la afición no falla nunca y que vendrán al campo", celebró.

Preguntado por como afectará al Barcelona el recuerdo del pasado 'clásico' en el Santiago Bernabéu, que empezó con el famoso pasillo y finalizó con derrota azulgrana por 4-1. "Iría bien recordarlas, sí. Todos lo tenemos en mente y más los que estuvimos allí. En el fútbol siempre hay revancha e independientemente del pasillo y del resultado, sólo con las ganas que se le tiene al Madrid como culé ya es suficiente", aseguró.

En cuanto al supuesto pacto entre futbolistas para no humillar al rival, negó su existencia y lo argumentó de la siguiente manera. "Pienso que ellos lo demostraron el año pasado, iban a por el quinto, séptimo o décimo si hacía falta. No entiendo esto de los pactos, y no creo que se dé el resultado. Será un partido muy reñido, y pensamos en ganar y que se vayan a 12 puntos. A nosotros esto nos preocupa poco. Estaremos contentos con los tres puntos", sentenció.