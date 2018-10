Fútbol.- Xavi: "No puede dañarse la imagen de Messi"

Actualizado 27/01/2010 16:16:33 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Xavi Hernández se refirió hoy a la sanción a Cristiano Ronaldo tras su expulsión frente al Málaga, y dejó claro que hay diferencias entre la acción del portugués y la de su compañero Leo Messi en el encuentro frente al Sevilla, por lo que advirtió que "no puede dañarse" la imagen de su compañero.

"Creo que ambas acciones no son comparables porque hay que valorar la intención de cada uno. Leo quiere seguir única y exclusivamente jugando, mientras que Cristiano quiere sacarse al rival de encima con un manotazo y seguir jugando. Esa es la diferencia. Cada uno mira por sus intereses y me parece bien que el Real Madrid utilice esta jugada como recurso, pero la imagen de Messi no puede dañarse de ninguna manera", advirtió Xavi durante un acto solidario.

Para el blaugrana, la tarjeta roja que le fue mostrada a Cristiano Ronaldo por el lance con Mtiliga, a quién le fracturó varios huesos de la nariz, es "correcta" y la sanción de dos partidos al portugués es "justísima". "La jugada es muy clara. Quizá no llega a ser agresión porque le hacen falta antes, pero para mí es roja y los dos partidos son justos, vamos, justísimos", aseveró.

Xavi hizo hincapié en las diferencias que existen entre Leo Messi y otros futbolistas. "Leo es el número uno porque él siempre ha querido jugar por y para el equipo. Es humilde, trabajador y piensa siempre por el grupo y esa es la diferencia con otros futbolistas", señaló.

En referencia a las elecciones a la presidencia del Barcelona, el de Terrassa, al igual que Iniesta, también cree que sería mejor celebrar los comicios al final de la temporada. "Para la tranquilidad del grupo y depende de lo que nos estemos jugando, quizás sería mejor al final, pero ya se decidirá. Depende del presidente y nosotros no podemos estar pendientes de esto", manifestó.

Para Xavi, seguir con la ventaja de puntos respecto al Real Madrid y al Valencia y la posibilidad de aumentarla en la próxima jornada no es "nada fácil". "Quedan muchos puntos. Nos gustaría incrementar esa diferencia pero queda mucha liga. El Real Madrid es mucho Real Madrid y va a estar luchando hasta el final. No nos podemos relajar pero, por suerte, ahora podemos mirar hacia nosotros mismos. Vamos por el buen camino y la dinámica sigue siendo positiva y esto es muy bueno", apuntó.