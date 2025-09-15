La futbolista Savannah DeMelo se encuentra "estable" tras desplomarse durante un partido

Archivo - La jugadora estadounidense Savannah DeMelo, durante un partido con la selección de Estados Unidos durante el Mundial de 2023. - Ira L. Black/Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

LONDRES, 15 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La futbolista estadounidense Savannah DeMelo, de 27 años, se encuentra "estable y alerta" tras desplomarse este domingo en un partido de su equipo, el Racing Louisville, frente al Seattle Reign en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), según informó el propio club.

"El partido de esta noche entre el Racing Louisville y el Seattle Reign FC ha sido suspendido debido a una emergencia médica en la que se ha visto involucrada la centrocampista del Racing Savannah DeMelo. Savannah, que recibió atención médica inmediata en el campo, se encuentra estable y alerta. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación más detallada", explicó el Racing Louisville en una publicación en la red social 'X'.

La emergencia se produjo en el tiempo añadido de la primera parte en el Lumen Field, y la jugadora recibió tratamiento sobre el terreno de juego antes de ser trasladada a un hospital cercano en ambulancia. El partido fue suspendido y el club en el que milita la internacional estadounidense informó de que el resto del encuentro será reprogramado "para una fecha posterior".

La NWSL también emitió un comunicado corroborando que la centrocampista "está estable y alerta y recibiendo la atención que necesita". "Nuestra primera prioridad es su salud y seguridad y estamos en estrecha comunicación con el equipo médico del Racing Louisville. Reconocemos la preocupación que este incidente puede causar, particularmente a la luz de las recientes conversaciones en torno a la seguridad de los jugadores", apuntó la liga.

"La NWSL mantiene su compromiso de garantizar que los más altos estándares de atención médica y respuesta de emergencia estén presentes en cada partido", aseguró el comunicado, que también recalcó que el partido se terminará en otra fecha.

El Seattle Reign también ofreció su apoyo, publicando una nota en 'X' en la que enviaba todo su "amor a Savannah DeMelo y a todos en el Racing Louisville". "Estamos codo con codo con Louisville durante este tiempo y agradecemos a nuestros fans su apoyo", expuso el club de Seattle.

La jugadora americana reveló a la cadena ESPN hace unos meses que le habían diagnosticado la enfermedad de Graves e hipertiroidismo a finales de 2024. Además, el colapso sufrido este domingo no es el primero, ya que en un partido frente al Bay FC en marzo también tuvo que ser retirada y trasladada al hospital tras experimentar mareos.