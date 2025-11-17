Futbolistas ON exige la dimisión inmediata de David Aganzo por indicios de cohecho

Archivo - El presidente de la AFE, David Aganzo, en un acto - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de jugadores de fútbol 'Futbolistas ON' ha exigiado este lunes la dimisión "inmediata" de David Aganzo como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche haya dictado un auto, con fecha 12 de noviembre, en el que aprecia según ellos "indicios racionales de delitos de cohecho y revelación de secretos" dirigidos contra el sindicato.

Futbolistas ON, personado en la causa, subraya en un comunicado que la resolución rechazó el sobreseimiento libre solicitado por la defensa de Aganzo y de otros investigados al entender que no concurren los supuestos de archivo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según Futbolistas ON, el auto señala que un funcionario de la AEAT en Elche habría accedido sin autorización a la base de datos tributaria de Futbolistas ON para obtener el modelo 347 de 2018 y entregarlo a cambio de 3.000 euros, cantidad en la que habrían contribuido Aganzo y los demás investigados.

Para el sindicato se confirma la "gravedad" de unos hechos que, según el sindicato, también habrían servido para intentar desacreditarlo durante las elecciones sindicales de 2019 mediante información obtenida de manera ilícita.

"Este auto es un respaldo al trabajo jurídico y a la firmeza de Futbolistas ON. No nos hemos callado y no nos hemos rendido", afirmó su presidente, Juanjo Martínez, quien insistió en que seguirán defendiendo "hasta las últimas consecuencias" un modelo sindical "independiente y limpio".

La organización consideró "incompatible" que Aganzo mantenga sus cargos en la RFEF y en la AFE mientras exista una instrucción que aprecia indicios racionales de cohecho y revelación de secretos en perjuicio de un sindicato de futbolistas.

"Quien presuntamente ha participado en una estrategia para atacar a un sindicato con métodos que la jueza califica como posibles delitos no puede seguir representando ni a la AFE ni a la RFEF. Por higiene democrática en el fútbol, David Aganzo debe presentar su dimisión mañana", reclamó Martínez.

Futbolistas ON anunció además nuevas actuaciones institucionales y judiciales tras este auto, entre ellas requerir a la RFEF medidas de control e integridad, solicitar a la AFE activar mecanismos internos para evitar que su presidencia siga bajo investigación penal e impulsar el procedimiento penal y el resto de acciones necesarias para proteger su honor y el de sus afiliados.