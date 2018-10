Futbolistas ON pide a LaLiga participar del 0,5 por ciento de los ingresos por derechos de TV

Publicado 01/10/2018 19:25:19 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Futbolistas ON, que defiende los derechos de los jugadores de Segunda División B y Tercera, ha solicitado a LaLiga participar del 0,5 por ciento de los ingresos por la comercialización colectiva de los derechos de televisión del fútbol profesional en la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional.

Dicha comisión se ha reunido este lunes en la sede de LaLiga, tras la del pasado 24 de septiembre, con la presencia de Futbolistas ON, pero la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "declinó expresamente" la convocatoria, informa LaLiga.

La delegación del sindicato Futbolistas ON ha estado encabezada por su presidente, Juanjo Martínez, acompañado de la gerente, Tamara Ramos, y el abogado, Enrique Lorenzo. Por parte de LaLiga han asistido el presidente, Javier Tebas, el Director de Competiciones y Oficina del Jugador, Luis Gil, la Directora Legal, María José López, y el responsable de Derecho del Deporte, Mario Chaparro.

Sobre el control económico de LaLiga, Futbolistas ON se ha mostrado "conforme" con la propuesta de ésta sobre un sistema de plazos variables para visar previamente los contratos y que los jugadores puedan quedar libres para firmar en otros clubes.

Sin embargo, ambas partes discrepan en torno al contenido y cuantía de la posible indemnización que pudiera corresponder a los futbolistas en esos casos de perjuicios derivados de las normas de control económico de LaLiga.

El sindicato propuso la creación de una cláusula de "retención de talento", un preaviso mínimo para comunicar al jugador la posibilidad de no continuar en la plantilla, aunque LaLiga advierte de que no será sencillo articular un mecanismo que no colisione con la libertad de empresa y la forma de negociar de los clubes y SAD.

Asimismo, Futbolistas ON ha pedido beneficirse, junto con AFE y con un reparto del 50 por ciento para cada sindicato, del Fondo Social regulado en el Convenio colectivo. Igualmente, ha requerido participar en la gestión del 0,5% de los ingresos derivados de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales, destinados a las ayudas a las asociaciones o sindicatos de futbolistas.

Por otro lado, ha trasladado su preocupación por el régimen fiscal de los futbolistas y la inexistencia en el vigente Convenio colectivo de un recurso indemnizatorio a aquellos futbolistas que sufran una invalidez total.

Respecto a la posible disputa del partido Girona-FC Barcelona de LaLiga Santander en Miami (Estados Unidos), LaLiga y Futbolistas ON acordaron analizar este asunto en futuras reuniones.