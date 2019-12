Gaizka Garitano: "Llevarte un punto y dejar la portería a cero aquí no es fácil"

Publicado 22/12/2019 23:28:37 CET

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró que el punto sacado este domingo en el Santiago Bernabéu tenía "mérito" para su equipo por el estado de forma actual del Real Madrid y porque "no es fácil" lograrlo en el feudo merengue y dejando además "la portería a cero", y reconoció que supieron corregir sus errores de la primera parte para sufrir menos en la segunda.

"Llevarte un punto y dejar aquí la portería a cero no es fácil. En el primer tiempo hemos perdido mucho el balón y sus ocasiones han venido así, y corrigiendo eso en el segundo hemos sufrido mucho menos. Hemos sufrido a ratos y hemos acabado con buenas sensaciones y apretando arriba. Además, aquí necesitas ese 'puntito' de suerte con los palos, pero el equipo ha hecho buen trabajo", señaló Garitano en rueda de prensa tras el partido.

El técnico del conjunto vasco dejó claro que el equipo debe "mejorar y seguir creciendo". "Estamos trabajando todo lo que podemos y tenemos que mejorar fuera de casa porque en casa estamos muy bien, pero este punto tiene mucho mérito tal y como está el Real Madrid", subrayó.

Sobre el esquema de tres centrales, aclaró que no tiene en mente usarlo con más asiduidad porque con cuatro defensas lo están "haciendo muy bien". "En este escenario, lo creía conveniente porque ganábamos en altura en el balón parado y fortaleza en el mediocampo para parar su calidad, pero también hay cosas que no me han gustado", comentó.

"El equipo ha mejorado mucho respecto a hace un año cuando la situación era muy mala, pero somos ambiciosos y queremos seguir mejorando", agregó Garitano, que no quiso poner nota a su equipo en este año que lleva en el puesto. "No soy de poner notas, sí que es alta en el trabajo que hemos hecho", se limitó a decir.

Finalmente, el entrenador del Athletic elogió el buen partido de Íñigo Martínez y Unai Simón. "Íñigo es el único internacional que tenemos y eso lo dice todo, es un magnífico jugador y estoy contento por su compromiso y porque tiene un nivel muy bueno", consideró del central. "Estamos muy contentos con él y con Iago (Herrerín), uno joven y otro veterano. Para sacar algo del Bernabéu sabes que el portero te tiene que sacar dos o tres", sentenció del guardameta.