García Pimienta: "Los números del Atlético en casa dan miedo"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, tiene claro que "los números del Atlético de Madrid en casa dan miedo", pero recordó que en la ida salieron vencedores y que van a acudir este sábado al Cívitas Metropolitano a "jugar de tú a tú" y con la idea de ser "valientes".

"Ves los números del Atlético en casa y dan miedo, entonces pasa por ser competivos y jugar de tú a tu y que el partido sea largo y no perderle la cara. Es un grandísimo equipo, que lucha por todos los objetivos a principio de temporada, Liga, Champions y Copa del Rey y por eso hay que salir a jugar y no perder el respeto al rival", expresó García Pimienta en la rueda de prensa previa a este encuentro.

El entrenador del conjunto canario considera que tienen que hacer un partido "donde pase lo que ellos quieran. "Hay saber sufrir cuando ellos tengan el balón y nos ataquen, porque nos van a generar situaciones de peligro, estar muy ordenados y no hay que perderle la cara al partido desde el principio", remarcó.

"Al Atlético se le gana haciendo un partido impecable y que ellos no tengan un buen día, no han perdido en casa y sí que es cierto que está lejos de la primera posición, pero van a jugar por el segundo puesto. Tuvimos la fortuna después de hacer un magnífico partido aquí en el Gran Canaria de ganar los tres puntos con muchísimo esfuerzo, con un partido prácticamente completo", apuntó.

Pero el catalán quiso recordar que el Atlético de Madrid "tuvo cuatro o cinco ocasiones muy claras" en la ida. "Ese día no estuvieron acertados, y por eso tenemos que hacer un partido muy completo y ser protagonistas como siempre y no perderle la cara. Hay que ser valientes, estar dentro del partido y no salirnos nunca. Si hacemos las cosas bien, yo creo que estaremos compitiendo", afirmó.

"No le he dado importancia a jugar en el Metropolitano y no le hemos perdido la cara a jugar fuera de casa. Somos novatos en esta categoría y estamos en Primera División para jugar este tipo de partidos, y los chicos se han ganado el derecho a ir este sábado a plantarle cara al Atlético de Madrid", admitió.

"GRIEZMANN HA IDO A MEJOR CON LOS AÑOS"

En el encuentro no estará presente por lesión Álvaro Morata, pero García Pimienta no olvida que el Real Madrid acudió sin Jude Bellingham a Gran Canaria y aún así venció. "Ellos están acostumbrados a jugar dos partidos por semana y no creo que vaya a perder potencial sin Morata", remarcó.

"Este año juegan con un fútbol muy asociativo y esa intensidad defensiva la está utilizando de otra manera. Dominan todos los registros y tendremos que hacer un gran esfuerzo para ganarles, aunque no tengan a Morata", señaló el técnico de la UD Las Palmas.

En este sentido, el entrenador del conjunto grancanario recordó igualmente que el Atlético tendrá a Antoine Griezmann, "un jugador de un nivel excelente". "A medida que han ido pasando los años ha ido a mejor, a veces no interviene en el juego durante cinco minutos y cuando la toca pasan muchísimas cosas", dijo del delantero francés.

"El Atlético de Madrid no es solamente Griezmann, tiene jugadores de muchísimo nivel. Tienen la baja de Morata y quizás tendrá que tirar un 'poquito' más de galones en este partido si participa. Nosotros, ser protagonistas y no perderle la cara al partido, respetando muchísimo al rival y sabiendo cuáles son sus virtudes", puntualizó.

Finalmente, sobre la incorporación de José Campaña, el técnico aseguró que el jueves hizo su primer entrenamiento y que van a ir "con calma". "Viene más o menos bien de forma, tuvo un pequeño 'problemilla' de una lesión muscular, pero ya lleva tres semanas normal. Vamos a ir de forma progresiva con él, es cierto que viene de una lesión de larga duración y nos va aportar un plus de calidad", concluyó.