García Plaza: "El Atlético de Madrid es un equipazo, tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar"

Archivo - El entrenador del Sevilla FC, Luis Garcia Plaza, dirigiendo el encuentro amistoso ante el Córdoba. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, aseguró que el Atlético de Madrid es un "equipazo" y que tendrán que dar "su mejor versión" para ganar el partido, y además advirtió que el equipo llega en un "momento diferente" respecto a la victoria a los rojiblancos en la temporada anterior.

"El Atlético de Madrid es un equipazo porque fue el año pasado semifinalista de la Liga de Campeones, y con un entrenador y un equipo consolidado, donde tiene campeones y finalistas del mundo. Tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganar el partido, si no es muy complicado. Es un partido muy bonito y atractivo porque tenemos a un rival brutal y de un nivel altísimo", reconoció García Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto colchonero de la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

Y es que, pese a haber vencido a Simeone en el pasado curso, el técnico madrileño aseguró que el equipo llega ahora en un "momento diferente". "Era mi segundo partido en el Sevilla y había que ganar sí o sí, pero se sacó adelante con un apoyo increíble. La afición se volcó y espero que sea así ahora, pero la palabra es diferente porque el equipo ha cambiado muchos jugadores", recordó.

Respecto a su equipo, García Plaza reconoció que su idea "siempre" es jugar con Isaac Romero junto a otro delantero. "Nunca he puesto solo a Romero y mi idea es que siempre juegue con Robbie Ure, aunque en la primera jornada no fue así porque Ure llegó un día antes. Sin embargo, si jugamos con dos delanteros en la segunda parte no tengo cambios, así que es difícil salir con dos hasta que no venga más gente", destacó.

"Estoy con muchas ganas de que llegue el partido, con nuestra gente, donde seguro que habrá un ambiente muy bonito, de competir y de darlo todo porque cuando lo das todo e intentas hacer lo mejor posible, puedes ganar, empatar o perder. Hasta ahora nos ha dado para ganar, porque el equipo lo ha dado todo y eso es lo más importante", zanjó el entrenador respecto a las expectativas sobre el choque ante el Atlético de Madrid.