Gattuso llama "charla de bar" a los rumores sobre su futuro como entrenador del Milan

Publicado 24/10/2018 19:00:08 CET

MILÁN (ITALIA), 24 Oct. (Reuters/EP) -

El entrenador del AC Milan, Gennaro Gattuso, ha descrito como "charla de bar" los rumores en torno a que su puesto de trabajo esté en la picota debido a los malos resultados, especialmente tras la reciente derrota 'rossonera' en el derbi ante el Inter (1-0).

Tanto 'La Gazzetta dello Sport' como 'Corriere dello Sport' publicaron este miércoles que en el seno del Milan se estaban quedando sin paciencia con Gattuso, e incluso que ya habían sondeado como reemplazo al exseleccionador de Italia, Roberto Donadoni.

Pero Gattuso, en rueda de prensa antes del duelo de su equipo en la 'Europa League' contra el Real Betis, descartó responder a las preguntas sobre su futuro y dijo que hablaba a diario con Leonardo Araújo y Paolo Maldini, directivos del club.

"Todos los días tengo una charla con Leonardo y Maldini, y a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, como en cualquier familia, pero siempre hay respeto y nos miramos a los ojos. El resto es solo una charla de bar", dijo Gattuso ante los periodistas.

"He lidiado con presiones similares en otros clubes en los que he trabajado. He perdido solo seis partidos de liga desde que estoy aquí, pero parece que los he perdido todos", reflexionó el técnico 'rossonero' con sarcasmo.

"Me siento ofendido cuando la gente dice que salimos a empatar contra el Inter. Somos un equipo que simplemente aún no llegamos a nuestro potencial", afirmó. "Cuando sales a empatar, sales con un 4-5-1 y pones el autobús. ¿Alguien vio una línea de cinco y dos barricadas?. Vi un equipo que no podía expresarse con la pelota, pero sí vi personalidad en ellos", espetó finalmente.