La Generalitat de Cataluña y LaLiga firman un convenio para combatir discursos de odio y acoso escolar

La consellera Menor durante el acto - GOVERN

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Cataluña y la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) han firmado un convenio de colaboración para promover campañas de sensibilización que prevengan los discursos de odio y el acoso escolar en todos los ámbitos, "con especial atención en el entorno educativo, social y deportivo".

Lo han firmado la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; el conseller de Deportes, Berni Álvarez, y el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Montero, según ha informado el propio Govern catalán en un comunicado oficial.

Menor ha afirmado que un insulto o un discurso de odio en un campo de fútbol, "pese a durar unos segundos, puede cambiar y afectar a la vida de una persona", y ha subrayado el compromiso de la Generalitat contra el odio.

Por su parte, Álvarez ha destacado la alianza con el organismo liguero porque "refuerza el trabajo del Govern para que el deporte sea un espacio de inclusión, sin odio ni racismo".

Luego Montero ha dicho de su institución que cree "firmamente en el poder del deporte" como herramienta de transformación social y que el acuerdo refuerza su compromiso y su lucha, especialmente entre jóvenes.

No en vano, LaLiga ha celebrado este jueves en Barcelona la jornada 'Contra el odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales', describiéndola como "un espacio de diálogo para avanzar en la lucha contra la discriminación y reforzar el papel del deporte como entorno de respeto, inclusión y convivencia".

En el marco de LALIGA VS, proyecto donde el ente que preside Javier Tebas se une a los clubes y otros socios estratégicos en su capacidad de influencia y movilización, varios actores han sumado voces en Barcelona para abordar el papel del deporte como motor de inclusión y de respeto.

El foro, conducido por la periodista Laura Aparicio, se ha llevado a cabo en El Palauet. En la mesa redonda 'Instituciones y deporte frente al odio: marco legal, liderazgo y acción coordinada' han participado Marta Gloria, fiscal delegada de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña; Carme Bastida, directora del Consejo Catalán del Deporte; David Escudé, regidor de Deportes de Barcelona y presidente del Área de Deportes de la Diputación; y, de nuevo, José Montero.

Más tarde, en la mesa redonda 'Prevención y educación contra el odio: iniciativas institucionales y deportivas' han debatido Noa Monràs, directora general para la promoción y defensa de los Derechos Humanos; Cindy Lima, exjugadora de baloncesto; Alberto Edjogo-Owono, exfutbolista y comentarista de televisión; Salvador Moya, doctor e investigador en el estudio del racismo y la violencia en el deporte y director de Canal Sur; y Carlos del Valle, director de integridad y seguridad de LaLiga.

Finalmente, en la mesa 'Clubes en primera línea: responsabilidad y acción contra el odio' han tomado la palabra Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona; Antonio Dávila, vicepresidente del RCD Espanyol; y Delfí Geli, presidente del Girona FC.