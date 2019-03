Génésio: "Podemos hacer la gesta porque ya la hemos hecho"

Publicado 12/03/2019 18:17:42 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Olympique de Lyon, Bruno Génésio, ha asegurado este martes que ante el FC Barcelona pueden lograr la "gesta" y pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 0-0 de la ida en Lyon, y ha asegurado que pedirá a sus jugadores que intenten jugar más cerca de la portería blaugrana asumiendo un "riesgo calculado".

"El consejo es hacer nuestro juego, jugar sin presión. Sabemos lo que nos espera, que será difícil, que tendremos enfrente uno de los mejores equipos, pero sabemos que podemos hacer la gesta porque ya la hemos hecho. Tenemos que ser humildes y confiar mucho en nosotros, darlo todo", aseguró en rueda de prensa.

Cree que el billete no se decidirá en la prórroga, y dado que augura goles querrá que su equipo se muestre más ofensivo que en la ida. "No sé cómo irá el partido, pienso que no acabará 0-0. Hay muchas posibilidades de que el partido sea diferente al de la ida. La clasificación se decidirá seguramente marcando goles, no creo que se vaya a los penaltis. Para marcar hay que asumir riesgos calculados", resumió.

No obstante, dado que Ernesto Valverde ha opinado que si el Barça tiene tantas ocasiones de gol como en la ida pasaría su equipo, reconoció que esto es "posible". "Trataremos de darles menos oportunidades. Tenemos que avanzar y progresar, estuvimos algo inhibidos en el juego. Les pediré a mis jugadores que se centren en su juego y asuman riesgos para poner en problemas al Barça", matizó.

"Nos tenemos que inspirar en lo que fuimos capaces de hacer en Manchester. Lo de este miércoles es diferente, con un jugador fuera de serie, será difícil de superar pero nos tenemos que inspirar en Manchester", comentó sobre el triunfo por 1-2 en la fase de grupos en el Etihad Stadium.

Y es que con el ejemplo previo del Ajax frente al Real Madrid o el Manchester United ante el PSG, cree que "todo es posible". "El Manchester casi no tenía ninguna opción de clasificarse y lo hicieron. Tenemos el cincuenta por ciento de opciones de pasar y esto nos da esperanzas", aseguró en este sentido.

Para dar la sorpresa también sabe que deberá frenar a Leo Messi. "Pienso que muchas cosas dependen de Messi, de su estado de forma, de lo que haga en el partido. Es un fuera de serie, intentaremos reducir su diferencia, no le marcaremos individualmente pero haremos alguna cosa", advirtió.

Si pasan, serán el único defensor del fútbol galo en la 'Champions'. "Hay responsabilidad por la imagen. El presidente ha construido todo lo que ha construido para que estemos aquí, a un partido de clasificarnos para los cuartos de final. Es un partido importante, una responsabilidad extra, pero pensamos en clasificarnos en el Camp Nou", apeló.

Por otro lado, se mostró "contento" por el regreso de Zinédine Zidane al Real Madrid. "Me ha sorprendido pero estoy contento. Cuando un entrenador francés tiene éxito como lo ha tenido hace ilusión, seguro que lo volverá a tener", auguró.

En cuanto a si su central Marcelo podrá jugar, siendo la única duda que tiene Génésio, se mostró prudente. "Sabremos algo más tras el entrenamiento de esta tarde, veremos si está disponible o no", señaló.