Gerrard aconsejó en enero a Salah no dejar el Liverpool "en medio de la polémica"

LONDRES, 2 Abr. (dpa/EP) -

El exfutbolista inglés Steven Gerrard ha revelado que aconsejó el pasado enero a Mohamed Salah no dejar el Liverpool FC "en medio de la polémica" tras un enfrentamiento público del propio jugador egipcio con su actual entrenador en el equipo 'red', Arne Slot.

Salah ya ha anunciado que se irá del club de Anfield este verano, acordando la rescisión de su contrato un año antes de lo previsto. El delantero egipcio, de 33 años, está atravesando una temporada difícil y en diciembre dijo en una entrevista después de un partido que Slot le había "echado a los leones" debido a una mala racha de resultados.

Gerrard, leyenda de los 'reds', cree que lo mejor para todos es que Salah, autor de 255 goles en 435 partidos con el Liverpool, se marche a final de temporada. "Hablé con él en torno a esa entrevista en su momento y le dije algo así como: 'No hagas lo que has hecho y te vayas en medio de la polémica'", afirmó Gerrard en el pódcast 'The Overlap'.

"Hablé con él directamente. De vez en cuando me envía mensajes o yo le envío a él; más bien cuando voy a algún sitio con Lio (hijo de Gerrard), solo para que Lio pueda verlo, la verdad. Pero no tengo una relación cercana con él", explicó Gerrard acerca de Salah.

"Pero eso me dio la oportunidad de decirle: 'Mira, llevas aquí ocho o nueve años, has sido el rey aquí y tienes este legado, vete en tus propios términos, de la forma correcta'", desveló el exjugador inglés.

"Todavía estaba un poco afectado por el incidente. En aquel momento entraba y salía del equipo, estaba molesto. Simplemente pensé que sería una pena que se marchara en enero y se fuese así", subrayó Gerrard.

Por su parte, Slot aseguró el pasado miércoles que Salah "dejará el club como una leyenda" tras haber ganado --entre otros títulos-- dos veces la Premier League (2019-20 y 2024-25) y una vez la Liga de Campeones (2018-19) desde que llegó procedente de la AS Roma en 2017.

Luego Gerrard opinó que el delantero egipcio acabará arrepintiéndose de sus declaraciones, que se produjeron tras haberse quedado en el banquillo en el empate (3-3) en Leeds durante un encuentro disputado el 6 de diciembre, correspondiente a la jornada 15 de la Premier League.

Al ser preguntado por el adiós de Salah un año antes de lo pactado en su contrato con el Liverpool, Gerrard negó en su respuesta que eso le haya sorprendido. "No, en absoluto. Creo que ahora es lo mejor para todos. Creo que es el momento adecuado", apostilló.

"Es evidente que ha tenido un desacuerdo con el entrenador. No sé a qué nivel. Obviamente, concedió la entrevista, de la que creo que se arrepentirá más adelante. Pero eso dejó claro que había un problema", agregó.

Pese a los rumores sobre el futuro de Salah en la Liga Profesional Saudí o en la Major League Soccer estadounidense, Gerrard le auguró aún más estancia en Europa: "Conociéndolo, por la relación que tengo con él, seguirá considerándose uno de los mejores jugadores del mundo".

"Creo que esa es la razón por la que se ha producido el distanciamiento. Probablemente le costó aceptar que un entrenador le dijera 'hoy no vas a ser titular' y (él pensara): '¿Qué dices? Oye, sigo siendo uno de los mejores jugadores del mundo'", teorizó Gerrard.

"Creo que esa es su mentalidad y hay buenos jugadores, jugadores de primer nivel, y luego están esos que están en la cima y que son un poco extravagantes en cuanto a su mentalidad y su forma de pensar", añadió. "Él es uno de ellos, de esos que simplemente dicen 'soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor'", concluyó Gerrard.