El Getafe consigue el traspaso de Martín Satriano

Martín Satriano celebra un gol con el Getafe - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para el traspaso del delantero uruguayo Martín Satriano, que llegó cedido al conjunto madrileño el pasado mercado de invierno y que seguirá vistiendo la camiseta azulona hasta junio de 2030.

El charrúa recaló en el Coliseum en condición de cedido por el equipo francés, pero su buen rendimiento en estas semanas ha hecho que el club getafense se decidiese a ejecutar la opción de compra del futbolista antes del final de la temporada.

Desde su llegada, Satriano se ha convertido en una figura clave para José Bordalás y ha disputado 884 minutos en 10 encuentros oficiales. Además, ha anotado tres goles frente al Villarreal, el Real Madrid y el Real Betis.