El Getafe elige a Vodafone como socio tecnológico del Nuevo Coliseum.

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha anunciado este jueves que Vodafone España será su socio tecnológico estratégico para ofrecer una experiencia de primer nivel tanto a los socios y aficionados como al personal del club , jugadores, cuerpo técnico, medios de comunicación y personal administrativo, en el estadio Nuevo Coliseum.

La integración de soluciones tecnológicas de última generación posicionará al Nuevo Coliseum como un estadio inteligente, preparado para los retos operativos, de seguridad, conectividad y evolución tecnológica que exige el fútbol profesional en la actualidad y de cara a los próximos años. Para los aficionados del Getafe CF, supondrá disfrutar de la mejor experiencia de navegación.

Vodafone liderará el diseño, despliegue y puesta en marcha de la infraestructura de comunicaciones con la instalación de un nodo 5G dedicado, con fibra ultrarrápida por todo el estadio --gradas, tribuna preferente y córners-- y con más de 200 puntos de WiFi 7 distribuidos por todo el recinto del Nuevo Coliseum.

La tecnología 5G de Vodafone multiplica por 10 las velocidades de 4G. Además, la operadora utilizará la tecnología Massive MIMO para aumentar significativamente la capacidad y eficiencia de sus redes móviles, tanto 5G como 4G, permitiendo conectar a más usuarios al mismo tiempo y ofrecer mayores velocidades en el estadio.