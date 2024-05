Giráldez: "Esta final será un partido totalmente diferente al de la próxima semana"

"Por suerte, hemos podido vivir partidos muy importantes en periodos cortos de tiempo"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Femení, Jonatan Giráldez, ha afirmado que la final de la Copa de la Reina, prevista para este sábado frente a la Real Sociedad en el Estadio de La Romareda (Zaragoza), "será un partido totalmente diferente al de la próxima semana", en alusión a la final de la Champions League contra el Olympique de Lyon.

"La preparación del partido a lo largo de la semana, no solo a nivel de juego o a nivel táctico, sino también a nivel de cómo debemos gestionarlo a nivel emocional, ha estado solo centrada en la Real Sociedad. Ésta es la realidad. Será un partido totalmente diferente al de la próxima semana y ya tendremos tiempo a partir del lunes de ver de qué manera queremos preparar la siguiente final", declaró Giráldez este viernes durante la rueda de prensa previa a la final copera.

"Por cómo hemos entrenado esta semana y por cómo he visto al equipo, no estoy viendo en absoluto relajación; todo lo contrario, hay mucha hambre, hay muchas ganas de competir, hay muchas ganas de levantar títulos y muchas ganas de seguir dándole alegrías a nuestra afición", dijo.

"He visto una semana sensacional, una semana donde Mapi [León] también se ha incorporado al equipo para hacer parte de los entrenamientos y creo que es algo histórico porque por primera vez hemos tenido disponibles en entrenamiento a 26 jugadoras, toda la plantilla al completo", añadió el técnico blaugrana.

"Por el momento en el que estamos de temporada, disponer de todas las jugadoras y que puedan estar juntas, por la armonía y por la comunión que estoy viendo entre las más habituales y las menos habituales, veo muchísima concentración, muchísimas ganas y mucha ambición para poder ganar el título. Si algo tenemos, es que somos un equipo muy muy competitivo y para nada estamos confiadas en que vamos a ganar sin salir al campo", avisó Giráldez.

Luego analizó a Ona Batlle: "Puede jugar en dos posiciones, en derecha e izquierda, a veces haciendo salida algo más baja y a veces teniendo más responsabilidad, haciendo un rol como extremo. Es verdad que la vuelta de Frido [Rolfö] nos ha dado más opciones. No es lo mismo jugar con una diestra que con una zurda en banda izquierda, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra faceta ofensiva. A nivel defensivo son dos jugadoras muy similares, pero a nivel ofensivo te dan cosas distintas".

"Tener jugadoras polivalentes que se puedan adaptar a diferentes posiciones es un bien necesario para preparar los partidos e incluso tomar decisiones durante el partido sin la necesidad de hacer cambios, como ya hemos hecho muchas veces. Por lo tanto, el hecho de tener a todas disponibles y en especial a ellas dos lo que me da son más opciones para poder preparar el partido y cambiar el rumbo si lo considero necesario", argumentó Giráldez.

"Es cierto que hemos probado diferentes cosas: defender demasiado alto, defender un poco más cerca de la portería, tener fases de posición un poco más directas, a veces más elaboradas, etc. Una de las principales evoluciones que hemos tenido es la capacidad de adaptación que tenemos durante los partidos en función de las necesidades", subrayó.

"Sí importa cuál es el planteamiento del rival porque los espacios estarán en una zona u otra. Lo que hemos hecho es prepararnos en función de la experiencia que tenemos de todos los partidos contra ellas, las posibilidades que habrá durante el partido, de qué manera nosotros tenemos que identificar los espacios, los ventajas dentro del juego y por supuesto por la propuesta que tenemos defensiva", agregó.

Además, habló de ss rutina. "No me gusta hacer cosas excepcionales, ni durante la preparación de la semana ni el día de partido. Me gusta seguir mis rutinas en el día a día porque es lo que más prevalece, lo que más me concentra para el partido. Pero sí, obviamente el hecho de tener a la familia cerca siempre es un plus porque, cuando puedes vivir cosas emotivas, si se comparten... pues mucho mejor", recalcó Giráldez.

"Muchas veces se nos ha presupuesto que tenemos que ganar. Pero nosotros no normalizamos las cosas y creo que las jugadoras tampoco. Hemos vivido situaciones de celebración en esta temporada y estoy muy agradecido con ellas y con todo el equipo por cómo lo hemos celebrado", advirtió.

El técnico culé esquivó la cita ante el Olympique de Lyon. "El hecho de tener otra final es igual de importante o más importante que las anteriores, porque lo que más cuesta en el fútbol es mantenerse. Cuando estás dentro, todo el mundo quiere ganarte, y nosotros hemos demostrado un rendimiento en las últimas temporadas muy bueno. Mañana lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con humildad suficiente para entender que el fútbol es merecer ganar el partido, crear más ocasiones que ellas, marcar más goles y levantar la Copa", repitió.

"Por suerte, hemos podido vivir partidos muy importantes en periodos cortos de tiempo. Ya lo explicaba antes, no me gusta hacer cosas excepcionales cuando jugamos finales. Creo que, desde el punto de vista de la preparación, a nivel de juego durante la semana tiene que ser una semana más entendiendo que hay unos contenidos en los entrenamientos ofensivos y defensivos y de balón parado, que tienes que decidir qué hacer, cómo explicarlo o qué se muestra a las jugadoras, pero no haciendo cosas excepcionales", insistió Giráldez.

"Donde sí creo que hay una intervención un poco más grande y algo diferente es a nivel emocional, a nivel de discurso, donde tenemos que poner atención. Y la atención es que hoy tenemos que hacer un buen entrenamiento, lo hacemos en un contexto diferente a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero depende de nosotras únicamente que el entrenamiento de hoy sea perfecto", explicó el entrenador azulgrana.

Por otra parte, opinó sobre el ambiente en La Romareda. "Obviamente cuando tienes la posibilidad de estar en tu ciudad, seguramente con mucha familia, amigos y amigas, son momentos más especiales. El hecho de poder compartir con tu gente y si tienes la opción de jugar en tu tierra, pues es un plus de motivación, es un plus de felicidad. Evidentemente todas tenemos muchísima ilusión de jugar este partido, pero cuando perteneces a la ciudad, seguramente el factor emocional es algo a tener en cuenta, y tanto para Mapi [León] como para Salma [Paralluelo] seguro que es muy especial", indicó al respecto.

"Pero para todas es un partido importante. Irene [Peredes] está bien, está muy motivada por jugar contra la Real Sociedad. Y tendrá ese punto especial; pero bueno, lo que decía antes, como todo el equipo. Tenemos mucha ilusión puesta en esta final. El año pasado no la pudimos ganar, por lo tanto tenemos muchísimas ganas de que este año podamos conseguir este título. El equipo está centrado, está confiado en que mañana tenemos que hacer un partido perfecto si queremos tener opciones de ganar el título y poder compartirlo con toda nuestra gente", resaltó.

Sobre su adversario, tuvo elogios. "Cuando ves jugar a la Real Sociedad, reconoces hay ciertos patrones, ciertas conductas del juego que que siempre son similares en un equipo que intenta cuidar la pelota, en un equipo que normalmente intenta defender hacia adelante, en un equipo bastante eléctrico porque tiene jugadoras en la última línea con calidad y también desde el punto de vista condicional para para correr. Ha merecido con creces clasificarse para la final", alabó.

"Es cierto que no está haciendo una temporada regular en la Liga como las anteriores, pero creo que eso es un factor que no se debe tener en cuenta para jugar esta final porque es una motivación jugártela a un partido único contra un equipo como el Barça, donde puede suceder de todo", concluyó Giráldez en su rueda de prensa.