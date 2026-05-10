El Girona busca alejar el peligro ante un eufórico Rayo

Archivo - Arnau Martínez y Pep Chavarria en el Girona FC-Rayo Vallecano de la primera vuelta en Montilivi - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC busca este lunes en Vallecas (21.00 horas), en el último partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita abrir hueco con la zona de descenso, todo ante un Rayo Vallecano que espera coronar su gran semana, en la que se ha clasificado para la final de la Conference League, dando un paso definitivo hacia la salvación e, incluso, acercándose a Europa.

Los catalanes marcan ahora mismo la zona de permanencia de la máxima categoría del fútbol español. Con 38 puntos, cuentan con solo uno de renta sobre el primero de los puestos de descenso, en el que duerme el Deportivo Alavés (37), y dos sobre el segundo, en Levante UD (36).

Un triunfo este lunes permitiría a los de Míchel alejar el peligro a falta de tres jornadas para el final. Sin embargo, las sensaciones en el conjunto catalán son bastante mejorables; no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro encuentros y ha enlazado tres derrotas ante Real Betis (2-3), Valencia (2-1) y RCD Mallorca (0-1), estos dos últimos también implicados en la lucha por la salvación.

Mientras, los de Iñigo Pérez acuden exultantes a la cita después de garantizar su billete para la final de la Conference al eliminar al Estrasburgo con una nueva victoria, esta vez en suelo francés (0-1). Antes de luchar por el título ante el Crystal Palace, afrontarán cuatro encuentros ligueros en los que esperan certificar su presencia un año más en Primera.

El panorama, a priori, es bastante alentador; la zona de peligro está cinco puntos por debajo de sus 42, y el séptimo puesto, que este curso da acceso a la Conference y que está en poder del Getafe, está a solo dos (44). Un triunfo en la final del próximo 27 de mayo también le podría dar el pase directo a la tercera competición continental.

Además, el conjunto madrileño llega en un buen momento liguero tras conseguir cosechar siete puntos de los últimos nueve en juego tras ganar a RCD Espanyol (1-0) y Getafe (0-2) y empatar con la Real Sociedad (3-3).

Los rayistas seguirán sin contar con el sancionado Isi Palazón y tampoco tendrán a disposición a los lesionados Luiz Felipe y Diego Méndez, y tienen la duda del tocado Ilias Akhomach. El cuadro gironí, por su parte, lamentará las ausencias de Bryan Gil, por acumulación de tarjetas, y de Juan Carlos Martín, Marc-André ter Stegen, Cristian Portu, Abel Ruiz y Vladyslav Vanat, por lesión, y se mantiene pendiente de si puede recuperar por fin a Donny van de Beek.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Girona FC. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00 horas.