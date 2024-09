El Girona quiere brillar en su debut en 'Champions' en París

Los 'gironins' desean un estreno soñado ante un PSG que busca nuevo 'príncipe'



BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC está acariciando ya el sueño que tan lejano parecía, el de poder debutar en una Liga de Campeones y hacerlo en el Parc des Princes de París contra un PSG (21.00) que ha perdido a Kylian Mbappé pero que, siendo semifinalistas el año pasado, sigue siendo aspirante a ganar esta 'Champions' que el equipo catalán quiere "gozar".

A apenas 24 horas para que arranque el primer partido de 'Champions' en la historia del Girona FC, los ánimos en el equipo 'gironí' están por las nubes pero saben que ese sueño lo viven de forma merecida y quieren disfrutarlo de la mejor manera, y como sólo ellos saben hacerlo; compitiendo.

La dura derrota en casa en LaLiga EA Sports contra el Barça (1-4) no se tiene en cuenta, como asegura el técnico 'blanc-i-vermell' Míchel que tampoco lo hará una posible derrota en París de cara al siguiente choque liguero. El Girona sabe que LaLiga es su competición, y que en la 'Champions' quieren gozar y competir, no sufrir.

El escenario del debut es majestuoso; todo un Parc des Princes que, pese a haber perdido a su 'príncipe' Kylian Mbappé, sigue siendo la casa de un eterno aspirante a ganar la competición, que cuenta con una de las mejores plantillas y que tiene a Luis Enrique Martínez, ganador de la competición, en el banquillo y con un grupo más cohesionado y que conoce mejor.

A semifinales llegó el PSG en la pasada campaña de 'Champions' y, ahora, quieren más y se topan, a las primeras de cambio, con un Girona crecido que no tiene nada que perder. El Girona FC sabe que ganar en París no significaría nada a nivel clasificatorio, pero les situaría de todas, todas, en el escenario europeo de la mejor manera.

Quieren hacer ruido en la competición, desde su reducida casa de Montilivi pero también a domicilio. Y hacerlo sin presión, sin focos mediáticos, con una plantilla que se conoce bien y que sabe a qué jugar. Con un Míchel al que ven como un guía, un 'gurú', y en el que confían a ciegas. Puede no salir bien la aventura, pero será preciosa salga como salga.

Y con esos ánimos llegan al Parc des Princes. Liderados por un capitán, Cristhian Stuani, que a sus 37 casi 38 años también debutará en la 'Champions' y lo hará siendo titular. Un premio confirmado en la previa por Míchel y al que el uruguayo intentará responder con buen juego y, si puede, con unos goles de 'Champions' que ha soñado.

El escenario bien lo merece. Y el Girona llega con todos los jugadores disponibles, aunque habrá que ver qué once saca Míchel. Pero recupera, si no para París sí para el siguiente partido de Liga, a Yangel Herrera, que no pudo jugar contra el Barça, y también al central checo Ladislav Krejci.

Más dudas y bajas tiene Luis Enrique para confeccionar su once. El PSG no podrá contar con su portero titular, el italiano Gianluigi Donnarumma, por unas molestias musculares. Tambiés es baja el central Presnel Kimpembe y el defensa Lucas Hernández, así como el delantero Gonçalo Ramos. Y son duda Zaïre-Emery y Vitinha, que serían bajas de importancia en caso de no poder recuperarse.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Neves; Dembélé, Asensio y Barcola.

GIRONA FC: Gazzaniga; A. Francés, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Iván Martín, Yangel Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz y Bryan Gil.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: Parc des Princes, París.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.