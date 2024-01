El Girona quiere romper otra barrera en el fortín bermellón

Los de Michel buscan un histórico pase a semifinales de Copa ante un Mallorca que no pisa esa ronda desde hace 15 años



MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Girona se medirán este miércoles (19.30 horas) por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey, una ronda que nunca ha pisado el conjunto catalán, que acude al Estadi Mallorca Son Moix en busca de romper otra barrera frente a un rival que hace 19 años que no está entre los cuatro mejores del torneo.

El conjunto bermellón, campeón de Copa en 2003, se encuentra ante la posibilidad de entrar en unas semifinales coperas que no pisan desde 2009, cuando vencieron entonces a doble partido al Real Betis en cuartos de final y para luego caer eliminados ante el campeón FC Barcelona.

Ahora, con el nuevo formato, el equipo balear quiere volver a estar cerca de un título apoyado en su condición de local aunque enfrente tendrá a un rival muy entonado como el Girona, actual líder de LaLiga EA Sports, cuyo fútbol está brillando y que quiere también soñar en el 'torneo del k.o'.

El conjunto que entrena Miguel Ángel Sánchez, 'Michel', se enfrenta ante la posibilidad de entrar en semifinales de Copa del Rey por primera vez en su historia y quedarse a dos partidos de vivir una final por un título, otro paso más en un año que ya camina de ser inolvidable en la historia del club, que en su anterior intento, en la temporada 2018-2019, fue eliminado en cuartos por el Real Madrid.

La eliminatoria se presenta igualada porque pese al nivel que están ofreciendo los 'gironís', sobre todo a nivel ofensivo, el Mallorca apela a su actual solidez, con sólo un partido perdido desde finales de noviembre, en el Santiago Bernabéu y por la mínima, y a su fortaleza en su estadio, donde sólo ha ganado este año el Villarreal a principios de temporada, aunque sólo cuenta también con dos victorias.

El conjunto de Javier Aguirre viene de cuatro encuentros sin conocer la derrota, con empates en LaLiga EA Sports ante Celta (1-1), en casa, y Villarreal (1-1), a domicilio, y las victorias en Copa del Rey frente al Burgos CF (0-3) y el Tenerife (0-1), este último gracias a un gol de Cyle Larin en el minuto 120 que evitó la tensión de los penaltis.

Este es el primer enfrentamiento del equipo mallorquín ante un equipo de su categoría en la presente edición de Copa, un rival con el que vivió un auténtico espectáculo de goles en el duelo liguero en Montilivi, donde venció el Girona por 5-3, con todos los goles locales entre el minuto 26 y 57 y después de que los visitantes se pusieran por delante con un tanto de Vedaq Muriqi.

Precisamente el delantero kosovar, el mejor goleador que tiene el 'Vasco' Aguirre, podría ser una de las novedades en el once después de que reapareciese en el Estadio de la Cerámica tras más de dos meses lesionado y que puede ser clave para hacer sufrir a una defensa 'gironí' que no termina de ser sólida. La duda para el técnico mexicano, con su equipo sólo cinco puntos por encima del descenso y jugando el fin de semana en casa ante el Betis, es la de decidir si da minutos a los menos habituales o presenta su mejor once para tratar de soñar en Copa.

EL GIRONA Y SUS PELIGROSAS OLEADAS OFENSIVAS

Para ello, tendrá que salir con mucha intensidad en los primeros minutos para tratar de evitar que los de Michel se hagan con el control del partido y le amenacen a nivel ofensivo con esas temible oleadas que han sufrido otros equipos, sobre todo en LaLiga EA Sports, donde es el máximo goleador con 51 dianas. Además, no deberá confiarse en caso de que se ponga por delante, ya que el Girona ha remontado esta campaña en nueve ocasiones (ocho en Liga y una en Copa).

El Girona llega a la cita muy animado y sin aflojar su ritmo. Lejos queda la última y única derrota del conjunto catalán en esta presente temporada, cuando cayó ante el Real Madrid en Montilivi (0-3) a finales de septiembre. Desde entonces, 17 encuentros sin perder entre ambas competiciones, con 14 victorias y 3 empates, y el liderato, con un partido más y un punto más que el Real Madrid, en LaLiga EA Sports.

Michel ya ha advertido en la previa de que "la ilusión y la motivación" está por encima del posible "cansancio" por lo que parece que pondrá casi todas sus armas en el terreno de juego, sin pensar demasiado en la visita liguera a Balaídos.

La buena noticia para el técnico madrileño es que, respecto a la goleada del pasado domingo al Sevilla, podría volver a contar en defensa con Eric García, que entró en la convocatoria, y también con un Aleix García 'descansado' tras no jugar ante los sevillistas por sanción. También se espera que arriba juegue el peligroso tridente que lidera el goleador Artem Dobvyk, acompañado por Savio y Viktor Tsygankov, aunque el veterano Stuani podría tener su oportunidad, al igual que jugadores como Arnau Martínez, Jhon Solís, Pablo Torre o Valery Fernández.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MALLORCA: Greif; Giovanni, López, Copete, Van der Heyden, Costa; Darder, Mascarell; Llabrés, Prats y Amath.

GIRONA: Martín; Arnau, Blind, E. García, Gutiérrez; Solís, A.García, Martín; Tsygankov, Stuani y Savio.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Son Moix.

--HORA: 19.30/Movistar+.