Girona y Rayo abren LaLiga EA Sports y el Oviedo vuelve a Primera en La Cerámica

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El duelo entre Girona y Rayo Vallecano será el encargado de abrir LaLiga EA Sports 2025-26 en Montilivi este viernes (19.00), en una jornada festiva marcada también por la vuelta del Real Oviedo a la máxima categoría del fútbol español 24 años después, con una visita al Estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal (21.30).

El Girona de Míchel Sánchez debuta esta temporada ante su público con la visita del Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. El conjunto catalán conoció esta misma mañana la baja de última hora de su máximo goleador, el uruguayo Cristhian Stuani, que no podrá jugar por motivos personales. El delantero charrúa fue clave en la salvación del equipo la temporada pasada y el técnico madrileño tendrá que reorganizar el equipo.

En su lugar, el titular sería el normacedonio Bojan Miovski, la apuesta del club el verano pasado para suplir la baja de Artem Dovbyk, pero que no terminó de cuajar y jugó menos de lo esperado. Junto a él, otro que deberá dar un paso adelante esta temporada es el colombiano Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del club, que ha sido titular en todos los partidos de pretemporada y en el que Míchel busca esa calidad definitiva que gana partidos.

El Girona inicia la temporada con dudas, después de sufrir bastante para mantener la categoría la pasada temporada. A pesar de ello, la dirección deportiva del club tiene claro que Míchel es el comandante ideal para llevar a buen puerto el barco 'gironí' y el madrileño empieza contra su Rayo Vallecano un curso que espera que sea más tranquilo que el anterior.

El conjunto de Míchel sufrió solo dos derrotas en la pretemporada, ante dos rivales a priori superiores como el Marsella (2-0) y el Nápoles (3-2), y tuvo buenas sensaciones ante el Wolves (2-1), Alaves (0-1) y Olot (0-5), en una pretemporada con hasta seis encuentros de preparación.

El Rayo, por su parte, afronta una de las temporadas más ilusionantes de la historia del club, con la previa de la Conference League en el horizonte, pero sin olvidar que el día a día es la Liga y será esta la que marque la nota de la temporada en mayo. Primera parada, Montilivi, donde el conjunto vallecano no gana desde 2022, en un partido de Copa del Rey.

La única duda de Iñigo Pérez para configurar su alineación titular es la presencia del rumano Andrei Ratiu en el lateral derecho, que parece tener su futuro en el aire. En caso de no ser de la partida, sería Iván Balliu el que ocupara su lugar. Solo Abdul Mumin es baja en el conjunto madrileño, aunque el fichaje Jozhua Vertrouwd sigue sin estar inscrito.

El objetivo del equipo de Vallecas en este inicio de temporada, hasta que llegue la previa de la Conference League a finales de mes, es darle continuidad a la gran pretemporada que han completado este verano, con solo una derrota ante el West Brom (3-2) y pasando por encima de Sunderland (0-3) y Zwolle (0-5). Y es que Iñigo Pérez ha construido un bloque sólido y fiable, al que ahora será el calendario saturado su mayor examen, atendiendo al desgaste de una temporada que será larga.

EL OVIEDO VUELVE A PRIMERA VISITANDO LA CERÁMICA

El otro duelo de este viernes de la jornada inaugural es el que enfrenta a Villarreal y Real Oviedo en el Estadio de La Cerámica. El equipo de Marcelino García Toral, en la temporada de su regreso a la Liga de Campeones después de las semifinales de 2022, busca seguir con la buena senda con la que terminó la pasada campaña para asaltar el 'top 4', con el Athletic Club como gran rival.

El entrenador asturiano sabe que ese objetivo pasa por hacer de La Cerámica un fortín -no pierden en casa desde marzo-, aunque para esta primera jornada deberá hacer encaje de bolillos en la defensa por las lesiones. Logan Costa y Willy Kambwala no estarán prácticamente durante todo el curso, por lo que Juan Foyth y Rafa Marín serán de la partida. En ataque, tampoco estará su máximo goleador la pasada temporada, Ayoze Pérez, y confiará en Etta Eyong junto a Gerard Moreno.

Ya sin Álex Baena, el Villarreal necesita recuperar la mejor versión del de Santa Perpetua de Moguda para no perder capacidad en la generación de juego y poder mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio del campeonato doméstico.

Su rival este viernes será el Real Oviedo del serbio Veljko Paunovic, que vuelve a Primera División tras más de dos décadas de ausencia después de eliminar a Almería y Mirandés en el 'playoff'. El equipo capitaneado por Santi Cazorla, sin apenas refuerzos, busca sumar cuanto antes para no arrepentirse en la recta final y definitiva del campeonato.

Con el veterano Salomón Rondón en punta, el conjunto asturiano quiere prolongar la racha final que consiguió desde la llegada del entrenador balcánico, que firmó a finales de marzo y desde ese momento solo perdió un partido, la ida de la final del 'playoff' en Miranda de Ebro.

--HORARIOS DE LA JORNADA 1 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 15.

Girona FC - Rayo Vallecano. Alberola Rojas (C. Manchego) 19.00.

Villarreal CF - Real Oviedo. Muñiz Ruíz (C. Gallego) 21.30.

-Sábado 16.

RCD Mallorca - FC Barcelona. 19.30.

Deportivo Alavés - Levante UD.21.30

Valencia CF - Real Sociedad. 21.30.

-Domingo 17.

RC Celta - Getafe CF 17.00.

Athletic Club - Sevilla CF 19.30.

RCD Espanyol - Atlético de Madrid. 21.30.

-Lunes 18.

Elche CF - Real Betis. 21.00.

-Martes 19.

Real Madrid - CA Osasuna21.00.