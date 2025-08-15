Girona vs Rayo Vallecano: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - Jorge de Frutos y Daley Blind luchan por un balón. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports arranca con un emocionante duelo entre el Girona FC y el Rayo Vallecano en Montilivi. Ambos equipos, cuyo objetivo es lograr la salvación sin apuros, buscarán arrancar el curso con buen pie.

Posibles alineaciones:

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Blind; Yangel Herrera, Solís; Tsyankov, Asprilla, Joel Roca; y Miovski.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Ciss, Gumbau; De Frutos, Isi, Álvaro García; y Nteka.

Fecha y hora del partido:

El duelo con el que se da el pistoletazo de salida a LaLiga EA Sports 2025-26 en Montilivi entre Girona y Rayo Vallecano se disputará este viernes 15 de agosto a las 19.00 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre gerundenses y madrileños se podrá seguir por televisión a través de las cadenas M+ LaLiga TV, Orange TV y LaLiga TV Bar.