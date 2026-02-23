Giuliano, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos del Atlético ante el Brujas

El defensa español del Atlético de Madrid Marc Pubill controla el balón. - Europa Press/Contacto/Rivas

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero Giuliano Simeone, el centrocampista Thiago Almada y los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet, así como el entrenador Diego Pablo Simeone, llegan como apercibidos por parte del Atlético de Madrid al partido de vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026 de este martes (18.45 horas) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Club Brujas belga, por lo que si ven una tarjeta amarilla se perderían un hipotético encuentro de ida de los octavos de final.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas -son tres en el caso de la máxima competición continental- ya se cierne sobre seis futbolistas del conjunto rojiblanco. Sin embargo, es una amenaza real para solo cinco de ellos, Giuliano Simeone, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, que son los únicos disponibles para el 'Cholo', también apercibido de suspensión. Esta situación también la vive el centrocampista español Pablo Barrios, pero está lesionado y es baja para el encuentro de este martes.

Por su parte, en el Club Brujas está apercibido el experimentado centrocampista Hans Vanaken, mientras que Raphael Onyedika no viaja a Madrid al haber visto la semana pasada la tercera tarjeta amarilla en esta edición de la Liga de Campeones.