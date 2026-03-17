Giuliano Simeone, Llorente, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos en el Atlético ante el Tottenham

El delantero del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, en un encuentro. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atacante Giuliano Simeone; los centrocampistas Marcos Llorente y Thiago Almada; y los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet, llegan como apercibidos por parte del Atlético de Madrid al partido de vuelta de los octavos de final de la de la Liga de Campeones 2025-26 ante el Tottenham de este miércoles (21.00 horas) en el Tottenham Hotspur Stadium.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas --son tres en el caso de la máxima competición continental-- ya se cierne sobre siete futbolistas del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, es una amenaza real para solo seis de ellos: Giuliano Simeone, Llorente, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, que son los únicos disponibles para el técnico Diego Pablo Simeone, también apercibido de suspensión. Esta situación también la vive el centrocampista español Pablo Barrios, que está lesionado y es baja para el encuentro de este miércoles.

Por su parte, en los 'Spurs', el técnico croata Igor Tudor tiene a tres jugadores apercibidos: los centrocampistas Joao Palhinha y Archie Gray y el delantero Randal Kolo Muani.