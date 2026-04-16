Giuliano Simeone: "Tengo la ilusión de ese niño que por primera vez se puso la camiseta del Atlético"

1078657.1.260.149.20260416164208 Giuliano Simeone atiende a los medios en el Media Day de la final de la Copa del Rey 2026 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extremo argentino del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, ha comentado este jueves que tiene "la ilusión" de ese niño pequeño que por primera vez "se puso la camiseta del Atlético" antes de disputar su primera final, la de la Copa del Rey Mapfre, con el equipo de "sus sueños", y que, "como aficionado", siempre se está "nervioso" ante un partido así.

"Tengo la ilusión de ese niño que por primera vez se puso la camiseta del Atlético de Madrid con muchas ganas y motivación por jugar una final con el equipo de sus sueños. Como aficionado siempre estás nervioso siempre quieres lo mejor. Ahora toca entrenar, plantear bien el partido y estar al máximo para el partido", afirmó el atacante argentino a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre.

Un Giuliano que recordó como vivió el último título de Copa de su equipo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid: "Me acuerdo de verlo en Argentina con mi hermano, siempre nos poníamos todos los partidos del Atlético de Madrid. Ahora estamos contentos, ilusionados y centrados en intentar llevarnos eso que queremos".

El argentino habló sobre la posibilidad de que Griezmann se vaya del Atlético con un título, y lo catalogó de "leyenda del Atlético de Madrid". "No tiene nada que demostrar, es un jugador increíble, de máximo nivel, y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Es un gran líder dentro del campo para nosotros", señaló.

El jugador nacido en Roma apuntó que "nunca es fácil" una final. "No hay favoritos, menos en una final de Copa del Rey. Así que tenemos que estar centrados en nosotros. A ver cómo podemos hacerle el máximo daño posible al rival. Las finales se juegan a todo o nada, así que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros", agregó.

"La Real Sociedad es un grandísimo equipo. Hizo muchos méritos para estar en esta final. Es un equipo con grandes jugadores que pueden hacer la diferencia. Con Matarazzo están haciendo las cosas muy bien. Son un grandísimo equipo que obviamente pondrán las cosas muy difíciles", analizó Giuliano.

Por último, destacó el papel de Juan Musso en el último mes de competición, en el que tuvo "un impacto muy bueno". "Están jugando y eso demuestra la plantilla que tenemos y el nivel de competitividad interna que hay dentro de nuestro equipo, que es muy sana. Eso es lo que nos hace elevar al club y la plantilla", concluyó.