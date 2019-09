El Granada sigue de fiesta y el Valencia frena al Athletic en San Mamés

Actualizado 28/09/2019 20:43:59 CET

El Granada vuelve a ganar en Liga - LALIGA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Granada sigue con su buena racha en LaLiga tras imponerse al Leganés por la mínima (1-0) gracias a un gol de Antonio Puertas, asistido por Roberto Soldado, y se mantiene en lo alto de la clasificación de manera sorprendente en la séptima jornada de competición, mientras que el Valencia logró derrotar al Athletic en su feudo, algo que no ocurría desdfe hace más de un año.

En el nuevo Los Cármenes, el equipo de Diego Martínez sigue 'on fire'. Los nazaríes demostraron su gran estado de forma ante un rival al que le puede su necesidad. Los pepineros, los únicos que todavía no se han estrenado en Liga, no estuvieron a la altura en la primera mitad, en la que encajaron el gol.

Un fallo de Omeruo en defensa y una salida extraña de Soriano permitieron a Soldado asistir a Puertas para que éste -desde fuera del área pero sin oposición- marcase el único tanto del encuentro. En la segunda parte el Lega mejoró, pero no batió a un Granada que contó otra jornada más con una gran versión de Rui Silva.

Los de Pellegrino lo intentaron con cuatro atacantes sobre el césped, pero nada cambió en la ciudad de la Alhambra. Ni tan siquiera una mano clara de un defensa granadinista -y la llamada del VAR- cambiaron la suerte de un Leganés que empieza a complicarse la vida. Todo lo contrario que el Granada, que sigue sonriendo.

En San Mamés, el Valencia logró su primer triunfo liguero desde la llegada de Celades al banquillo y lo hizo en un estadio inexpugnable hasta la fecha. Los 'che' supieron aguantar con entereza el bombardeo aéreo de los locales y encontraron su momento a la media hora con un jugada excelente de Ferran Torres por la banda derecha.

El canterano del Valencia encontró el hueco perfecto para regalar el gol a su compañero Denis Cheryshev, a la postre el 0-1 definitivo. El tanto, pese a la pertinente revisión del VAR, subió al marcador y acabó sirviendo para dar el primer triunfo al Valencia lejos de Mestalla esta temporada.

Williams, de los más activos en el área contraria, estuvo cerca de igualar la contienda, pero Cillesen evitó cualquier opción para los bilbaínos. El marcador no se movió en la segunda mitad y esta derrota es la primera del Athletic en San Mamés en 17 jornadas sumando la temporada pasada y la actual.

--RESULTADOS.

-Sábado 28.

Athletic - Valencia 0-1.

Getafe - FC Barcelona 0-2.

Granada - Leganés 1-0.

Atlético - Real Madrid 21.00 horas.

-Domingo 29.

Espanyol - Valladolid 12.00.

Eibar - Celta 14.00.

Alavés - Mallorca 16.00.

Levante - Osasuna 18.30.

Sevilla - Real Sociedad 21.00.

-Viernes 27.

Villarreal - Betis 5-1.