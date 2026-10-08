Granit Xhaka, multado por presentar un certificado falso de vacunación contra la COVID-19

Archivo - El centrocampista suizo Granit Xhaka con su selección - Tom Weller/dpa - Archivo

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 8 (PA Media/dpa/EP)

El capitán de la selección suiza de fútbol, Granit Xhaka, ha sido condenado a una multa de 150.000 francos suizos (161.000 euros), suspendida durante dos años, por utilizar certificados de vacunación falsos durante la pandemia de COVID-19.

"Me han condenado a una multa suspendida de 50 cuotas diarias de 3.000 francos (cerca de 3.200 euros) cada una, con un período de prueba de dos años, por obtener de forma fraudulenta un certificado falso. Esto significa que la sentencia no se ejecutará si no me meto en ningún lío durante ese tiempo", escribió el jueves Xhaka, que admitió el mes pasado que había obtenido certificados de vacunación contra el coronavirus sin haberse vacunado realmente, en su perfil oficial de 'Instagram' .

Aún no está claro si la sentencia tendrá consecuencias deportivas y la Federación Suiza de Fútbol se limitó a comunicar a la agencia de noticias Keystone-SDA que se le ha informado de la decisión. "En base a esto, ahora podemos mantener las conversaciones anunciadas previamente sobre cómo dar forma al futuro juntos", apuntó el organismo.