Griezmann: "Estamos trabajando muy bien, me va a ayudar para esta temporada"

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann confesó que el trabajo de la pretemporada está siendo muy bueno, además de "intenso", algo que le va a ayudar este curso que empieza la semana que viene con el debut en LaLiga EA Sports.

"Estamos trabajando muy bien, tuvimos poco tiempo para estar en forma. Ha sido muy intenso, nos queda una semana y empieza lo más importante", dijo este sábado a los medios del club rojiblanco, después del triunfo (0-2) ante el Newcastle.

El ariete francés y Julián Álvarez fueron los goleadores del último amistoso del preparación para el Atlético. "Me encuentro bien, con la gente que nos cuida para la pretemporada, estamos haciendo un trabajo muy importante para mí. Me va a ayudar para esta temporada", confesó.

Por otro lado, Griezmann apuntó que los muchos fichajes rojiblancos necesitan su tiempo de adaptación. "Se tienen que ir soltando poco a poco, sabemos que es difícil jugar en el Atleti. Nosotros les ayudamos, reciben cariño de la afición y eso les va a ayudar a entrar mejor y sentirse más cómodos", terminó.