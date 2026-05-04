Griezmann: "Seguí aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y estamos a un paso"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que antes afrontaba partidos como el de este martes, de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal, "con mucho estrés", pero que ahora lo hace "con muchas más ganas y con mucha más alegría" porque son "momentos que crees que van a volver, y no vuelven", además de recalcar que siempre pensó en seguir en el equipo hasta final de temporada porque sentía que "se podía hacer algo increíble".

"Siempre fui claro en que mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble, y no lo dudé. Estamos a un paso de jugar otra final, que es algo histórico. El equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad y mucha confianza para jugarlo mañana. Tenemos confianza absoluta", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, sigue "pensando" que este no va a ser su último partido en Champions con el conjunto colchonero. "Lo sigo pensando. Tengo muchas ganas de llegar a mañana, tengo mucha ilusión. Va a ser un partido bonito de jugar, de vivirlo, y ojalá podamos tener el nivel de actitud, de presión y de juego de la segunda parte", manifestó.

"Estoy visualizando el partido de mañana, lo que va a necesitar el entrenador, mis compañeros, para llegar y saber exactamente lo que tengo que hacer. No soy mucho de pensar en si me quedan uno o dos, quiero estar fresco, de piernas también. Estoy con ganas de jugarlo y con alegría para dar", continuó.

También explicó que los partidos de Champions "siempre son diferentes, bonitos". "Quería jugarlos desde niño. No soy alguien de mucho de hablar con los más jóvenes, sino de darles ejemplo, que me vean con muchas ganas, con alegría y con mucha motivación para jugar el partido. Si hay cosas que pueda hacer tácticamente o técnicamente para ayudar, lo haré. Estoy más en eso, en ayudar a los compañeros. Kokín -Koke-, el capitán, es más de hablar, de motivar a la gente, de tranquilizar con la palabra; yo soy más de acción", recalcó.

Aún así, no está obsesionado con poder marcar. "Da igual si meto gol o no, prefiero pasar o ganar un partido que meter un gol. Estoy más calmado, más tranquilo, antes lo veía con mucho estrés, me hacía los partidos 50 veces antes de jugar el primer segundo, y ahora lo hago con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer, enfocándome solo en eso", relató.

Además, confesó su cambio de mentalidad desde la última final de Liga de Campeones jugada. "Aquella final era muy diferente. Llegaba a los partidos con mucho estrés. Era todo a una velocidad y no sabía cuándo parar. Ahora soy más jugador, más completo, y estoy más tranquilo. Afronto el partido con muchas más ganas y con mucha más alegría. Son momentos que crees que van a volver, y no vuelven. Tengo muchísimas ganas, mucha alegría y lo voy a disfrutar, y mis compañeros también, porque jugar una 'semis' de Champions no lo hace cualquiera", recordó.

"Estar fresco viene muchas veces por la cabeza, por lo mental. Siempre decimos que tenemos la suerte de jugar cada tres días y no puedes pararte a pensar en lo que has hecho en el partido pasado; tienes que pensar en lo que puedes aportar, en lo que puedes mejorar, convencerte de que lo vas a hacer bien y vas a ayudar a tus compañeros. Debes pasarlo bien, porque es un juego. Estamos en una 'semis' de Champions, es algo increíble y podemos hacer historia. Haremos todo lo posible para estar en final y disfrutarlo", prosiguió.

Por último, Griezmann reconoció que se siente identificado con Álex Baena, "un poco el estilo de juego" y porque es "un jugador que jugaba muchas veces por fuera en el Villarreal y que aquí le ha tocado más dentro". "Puede aportar muchas asistencias, muchos goles, y sabe muy bien a dónde ha llegado, sabe que cuesta mucho. Me veo muy parecido a él y seguro que entre el 'Cholo', los compañeros, la afición y él va encontrar la clave para que él pueda explotar", finalizó.