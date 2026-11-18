MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid anunció este miércoles la ampliación por tres años más del contrato del centrocampista turco Arda Güler que, de este modo, permanecerá en el conjunto madridista hasta el 30 de junio de 2032 y ve premiado su gran inicio de campaña.

El joven futbolista de 21 años llegó al club merengue en el verano de 2023 procedente del Fenerbahce turco como una gran promesa de futuro y ha ido creciendo en importancia dentro de un equipo con el que ha ganado una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Güler se ha convertido esta temporada en una pieza clave del buen momento que vive el equipo que entrena José Mourinho, al que está aportando su calidad en la zona de creación y logrando asentarse por fin en el once titular ya sea más centrado o escorado hacia la derecha.

El turco fue cogiendo experiencia en un Real Madrid donde tuvo que convivir con un mediocampo donde estaban todavía Luka Modric y Toni Kroos. De hecho, en su primera temporada como madridista, con Carlo Ancelotti como entrenador, sólo jugó doce partidos, ninguno de la Liga de Campeones, y diez en LaLiga EA Sports, marcado también por problemas físicos que le impidieron debutar oficialmente hasta enero de 2024 frente a la Arandina en la Copa del Rey.

El internacional tuvo más participación en el tramo final del campeonato liguero, donde aprovechó sus minutos para anotar cinco goles, y ganar más confianza y experiencia para una segunda campaña, todavía con Ancelotti, donde su participación subió notablemente hasta los 49 partidos, incluido ya el Mundial de Clubes ya con Xabi Alonso al mando.

Con el técnico de Tolosa y con su relevo, Álvaro Arbeloa, se fue consolidando más en el centro del campo y superó los 50 partidos jugados y ahora con Mourinho al frente se ha hecho un sitio en el once titular, jugando 14 de los 16 partidos, partiendo de inicio en once de ellos y habiendo marcado ya cuatro goles y repartiendo once asistencias, según datos de 'Transfermarkt'. En total, Güler lleva acumulados 126 partidos como madridista.