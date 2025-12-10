Haaland amenaza a un Real Madrid en cuadro

Archivo - El jugador del Manchester City Erling Haaland. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland será la gran amenaza ofensiva para el Real Madrid en el encuentro de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu, en el que los blancos no podrán contar con la presencia de algunos de sus mejores defensores como Eder Militao, Dean Huijsen o Dani Carvajal.

El Manchester City y Erling Haaland vuelven a cruzarse en el camino del Real Madrid en la Liga de Campeones. Como ha ocurrido en las últimas cuatro temporadas, los ingleses visitarán el Santiago Bernabéu en la máxima competición continental, aunque en esta ocasión no será en una eliminatoria. No por ello, el partido pierde en importancia, ya que la situación límite de Xabi Alonso en el banquillo blanco eleva el grado del partido.

Y en esas, como lleva ocurriendo desde 2023, Haaland se convierte en el jugador más peligroso para los madridistas, y aunque no se le haya dado especialmente bien este rival y no llegue en su mejor momento, el 'gigante' noruego está viviendo uno de los mejores arranques goleadores de su carrera. Ni siquiera ha llegado la temporada a enero y el delantero del City ya acumula dos decenas de goles entre Premier League (15) y Champions League (5). Unos datos que sólo superan el delantero de Bayern Múnich Harry Kane (27) y el francés del Real Madrid Kylian Mbappé (25).

Sin embargo, en los últimos partidos le está costando ver puerta. Desde la vuelta del último parón de selecciones, en el que anotó cuatro goles con la selección noruega, el 'cyborg' sólo ha conseguido marcar un tanto en los cinco partidos disputados --ante el Fulham en Premier--. Y es que, ni en las derrotas ante Newcastle y Bayer Leverkusen, ni en los triunfos frente a Leeds y Sunderland estuvo certero.

Una falta de puntería similar a la que sufre cuando le toca medirse al Real Madrid. Esta será la sexta vez que lo haga, todas ellas con el Manchester City, y su bagaje está lejos de lo que un delantero de talla mundial puede ofrecer. Sólo anotó en uno de los partidos, concretamente en la ida de la ronda de 'playoffs' del pasado curso, en la que su doblete en el Etihad no pudo impedir la victoria blanca por 2-3, con una remontada postrera gracias a los goles de Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Así, Haaland no sabe lo que es celebrar un gol en feudo madridista, en el que ha disputado dos partidos. En ellos, Antonio Rüdiger, que volverá a ser titular, ha sido su particular kryptonita con un marcaje pegajoso con el que apenas podía entrar en juego tanto en el último precedente, el 3-3 de la ida de cuartos de final del curso 2023-2024, donde el noruego ni siquiera disparó entre los tres palos, y sólo remató una vez en todo el encuentro, como en el de la ida de semifinales de la 2022-2023.

Ahora, en una de sus mejores temporadas y aprovechando las bajas de una defensa madridista que estará muy mermada, Haaland quiere quitarse la espina de sus visitar al Bernabéu y, por primera vez, sentir lo que supone celebrar una diana en el templo blanco. En clave madridista, la misión no es otra que seguir maniatando al noruego y confiar en otra noche entonada de un Rüdiger menos poderoso que antaño, pero que es el único central sano que tiene Xabi Alonso junto a Raúl Asencio.