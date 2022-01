Haaland: "El Dortmund ha empezado a presionarme para que tome una decisión"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero noruego Erling Haaland ha reconocido que el Borussia Dortmund ha empezado a presionarle para que tome "una decisión" sobre su futuro, una situación que le incomoda debido a que el equipo está "en una fase difícil" y a que ahora mismo solo quiere "jugar al fútbol".

"Los últimos seis meses decidí no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión, y yo lo único que quiero es jugar al fútbol", confesó en la televisión noruega Viaplay Football tras la victoria de su equipo ante el Friburgo (5-1) en la Bundesliga.

En este sentido, el astro noruego, al que han instado a tomar una decisión antes de marzo a pesar de tener contrato hasta 2024, reconoce que las presiones podrían disminuir aún más sus posibilidades de permanecer en el club germano. "Significa que ahora va a pasar algo", confesó, aunque no cree que sea el momento para tomar una decisión. "Ahora no, porque estamos en medio de una fase difícil con muchos partidos", apuntó.

Tras sus declaraciones, el director general del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, llamó a la calma. "Erling es una persona espontánea y todavía es joven, se le permite hacer eso, no es un problema. Pero también debe comprender un poco nuestra situación. Seguramente cuando se despierte mañana, lo entenderá", afirmó.

"Actualmente no hay ni conversaciones ni fechas, así que no puedo entenderlo", subrayó, aunque aclaró que el club no puede esperar hasta mayo. "Como profesional, Haaland también debe entender que se hable de su futuro en algún momento", concluyó.