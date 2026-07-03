De Haas: "Venir al Valencia era dar un paso adelante en mi carrera"

El defensa neerlandés Justin de Haas en su presentación como nuevo jugador del Valencia CF - IGNACIO HERNANDEZ ROSELLO

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa neerlandés Justin de Haas, que ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Valencia CF, ha asegurado que fichar por el conjunto 'che' supone "dar un paso adelante" en su carrera y recalcó que llega con la ambición de "ganar" y ayudar al equipo a "mirar hacia arriba".

"Venir al Valencia CF es dar un paso hacia delante en mi carrera. Es un honor poder defender la camiseta de este grandísimo club", afirmó el central durante su presentación oficial.

El futbolista explicó que el interés del Valencia se remonta al pasado mercado invernal, aunque finalmente permaneció en el FC Famalicao portugués. "El primer contacto conmigo fue a través de mi agente. Cuando un club como el Valencia CF te contacta no se puede rechazar", comentó.

"Hablamos en enero, pero el Famalicao no me dejó irme. El Valencia CF era dar un paso hacia delante en mi carrera, pero quería terminar bien mi etapa en el club luso", señaló en este sentido.

De Haas dejó claro que su objetivo pasa por contribuir al crecimiento del equipo. "He venido a jugar y ganar partidos. El objetivo es ganar siempre. Estoy aquí para ganar, para ayudar al equipo y mirar hacia arriba", manifestó.

Sobre sus conversaciones con el entrenador, Carlos Corberán, el neerlandés prefirió no dar detalles. "Las conversaciones con él las dejo para el ámbito privado. Os puedo decir que voy a trabajar a tope en cada entrenamiento y voy a convencer a todo el mundo de que soy el jugador adecuado para el Valencia CF", indicó.

El central también definió sus principales virtudes sobre el terreno de juego. "Soy un central zurdo, me gusta jugar con el balón, encontrar buenas soluciones en la construcción del juego, puedo ayudar al equipo jugando desde atrás y soy un defensa fuerte en el uno contra uno", explicó.

Además, aseguró que desde su llegada se ha sentido "como en casa" gracias al recibimiento del club, de sus nuevos compañeros y de la afición. "Todos me han dado la bienvenida y están dispuestos a ayudarme. He sentido ese apoyo cuando voy por la calle y todo eso me hace sentirme como en casa", comentó.

Por último, insistió en que su principal meta pasa por adaptarse cuanto antes y responder al nivel que exige la historia del club. "Lo primero es empezar bien, integrarme bien y que todo el mundo vea mis cualidades. En un club con la historia del Valencia CF tienes que ganar partidos y vamos a intentarlo siempre. Ganando partidos puedes conseguir grandes cosas", concluyó.