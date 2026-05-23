Hancko: "Me he ganado la confianza de Simeone"

El defensa del Atlético de Madrid Dávid Hancko - Europa Press/Contacto/Ropero

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Atlético de Madrid Dávid Hancko ha asegurado que se ha ganado la "confianza" de su entrenador, Diego Pablo Simeone, además de afirmar que conseguir la tercera posición con una victoria este domingo ante el Villarreal sería "un buen cierre para la temporada".

"Las expectativas que tiene de todos son jugar cada partido al 100%. Tal vez hubo algunos partidos donde sentí que jugué bien, pero él siempre intenta encontrar dos o tres cosas para hacerme mejorar. Siento que me gané su confianza", señaló en el espacio La Pregunta Mahou, entrevista organizada por la cerveza oficial del Atlético de Madrid.

El eslovaco respondió a las preguntas de Mahou antes de cerrar el curso frente al Villarreal. "Ganar sería un buen cierre para la temporada y así por asegurarnos la tercera plaza. Necesitamos estar sólidos defensivamente, lo notamos en el partido pasado que tuvimos. Si somos realmente buenos en defensa tendremos nuestras oportunidades y podremos ganar", indicó respecto al duelo ante los castellonenses.

En otro orden de cosas, Hancko habló de su mejor momento desde su llegada. "Por supuesto, sería mi primer gol con el Atlético de Madrid en Eindhoven. También la actuación durante el partido frente al Real Betis en los cuartos de final y luego seguro el partido en casa en semifinales contra el Barcelona. Fue increíble estar en el campo ese día", rememoró.

"Fue un desafío para mí llegar aquí, pero con la ayuda de todo el mundo que trabaja en el club pude integrarme muy bien en el equipo. Llegar a jugarlo casi todo es algo que me sorprendió, además de demostrar que pertenezco a este club y que tengo el gran apoyo de mis compañeros", prosiguió.

También habló de su relación en el campo con Marc Pubill, con el que forma habitualmente pareja de centrales. "Creo que nos ayudamos mucho los dos. No quiero decir que le ayudé con la experiencia que yo ya tengo porque la forma en la que Marc llegó al vestuario fue increíble. Muchos de los chicos ya lo pudieron ver antes de los entrenamientos cuando no estaba jugando y ya sabíamos que podía ser especial. Le doy todo el mérito de cómo lo ha manejado", expresó.

Por último, confesó que Pablo Barrios ha sido el jugador que más le ha impresionado. "Cuando vi a Pablo Barrios en los entrenamientos y en los partidos pensé que era increíble. Estamos tristes de que la segunda mitad de la temporada no saliera como él quería. Cuando mis amigos me preguntan quién me sorprende más del equipo siempre digo que él porque es un jugador muy especial", concluyó.