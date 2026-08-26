Hans-Joachim Watzke cree que Ceferin era "el candidato ideal" contra In

Archivo - Hans-Joachim Watzke, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol - Florian Wiegand/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 26 (dpa/EP)

El vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Hans-Joachim Watzke, no ve por el momento ningún rival de peso para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo que se celebrarán en marzo de 2027, sobre todo después de la confirmación por parte de Aleksander Ceferin, de no presentarse.

Para Watzke, tras la decisión del presidente de la UEFA, actualmente no hay nadie de quien él pudiera decir que "ese es un éxito seguro". "Tenemos que hablar con las demás confederaciones y ver quién tiene más posibilidades", subrayó Watzke en una entrevista con las cadenas 'Sky' y 'RTL'.

"Bueno, si tuviéramos a alguien a quien todo el mundo apoyara, digamos que estuviéramos 20 años atrás en el tiempo y tuviéramos a un Franz Beckenbauer a quien pudiéramos motivar, entonces ese habría sido, por supuesto, el escenario ideal. Alguien como Aleksander Ceferin habría sido el candidato ideal para mí, pero él dijo que sus planes personales son otros, y hay que respetar eso", afirmó Watzke.

Infantino lleva semanas en el punto de mira tras desvelar el mes pasado unos planes por valor de miles de millones para vender los derechos del Mundial a inversores privados. Tras importantes protestas, incluida la amenaza de la UEFA de boicotear el evento, el presidente de la FIFA retiró la propuesta.

"El Mundial es una mina de oro. No hace falta ningún inversor, se autofinancia con creces. En principio, tampoco puede ser una decisión que tome una sola persona. No se puede llevar a cabo algo así a puerta cerrada con solo dos o tres personas. Esa no es la forma de hacer las cosas", advirtió al respecto el directivo.