Hansi Flick: "Cuando volvamos del parón lucharemos por todo"

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, quiso ser "positivo" después de caer (4-1) ante el Sevilla este domingo en la octava jornada de LaLiga EA Sports, antes de un parón por selecciones del que volverán con la intención de "luchar por todos los títulos".

"La primera parte no fue buena por nuestra parte, nos hicieron uno contra uno en defensa. En la segunda la reacción fue buena, lo que hicimos. De los goles no quiero hablar, no quiero poner excusas, tenemos que centrarnos en la primera parte, tenemos que aprender, pero lo más importante es la reacción", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los catalanes insistió en que tienen que aprender de lo ocurrido, como también de la derrota ante el PSG. "Estas sensaciones que tenemos es importante guardarlas y cuando volvamos del parón luchar por todos los títulos, por la Chamions, la Copa, la Supercopa y por supuesto la Liga. Tenemos un buen equipo, recuperaremos jugadores y somos positivos", afirmó.

"No creo que es cosa del sistema. En la primera parte hicimos grandes errores, pero es como jugamos siempre. Podemos hablar de muchas cosas hoy, pero tenemos que ver que la segunda parte fue mucho mejor, pudimos marcar el segundo, y así el partido hubiese cambiado. Después de París lo dije, después de este también, tenemos que aprender", añadió.

Por otro lado, Flick también repitió que las bajas afectan al equipo azulgrana. "Espero que después del parón recuperemos jugadores, que es importante, pero hoy perdimos y todo el mundo está decepcionado. Lo hemos intentado todo. El fútbol es marcar más goles, es sencillo de explicar. Es duro perder 4-1 pero es un partido, tenemos que seguir", apuntó.

El técnico del Barça, que confesó que peor fue la última semifinal de Champions, quiso ser positivo. "Hoy la tengo que aceptar, pero quiero ser positivo. Vemos también lo negativo de nuestro equipo. Ahora mismo es bueno tener un parón, que los jugadores tengan otra atmósfera con la selección. Cuando vuelvan, es lo que les he dicho, lo intentaremos, y volver a nuestro nivel, pero también necesitamos a jugadores en su mejor versión", terminó.