Hansi Flick: "Es un día perfecto, es como un sueño hecho realidad"

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, calificó de "día perfecto" y "sueño hecho realidad" el regreso al Camp Nou este sábado y la victoria (4-0) sobre el Athletic Club, además de verse en el banquillo del feudo azulgrana, "positivo" con el futuro.

"Para todo el mundo fue un partido especial. Estar de vuelta aquí, en el estadio, fue un sentimiento increíble. Además ganamos tres puntos, no fue fácil, sobre todo en el primer tiempo, pero mantuvimos la portería a cero, todo fue en la buena dirección, cuatro goles y tres puntos, es un día perfecto para nosotros", dijo en rueda de prensa después de su estreno en el Camp Nou.

"Para mí, el entrenamiento también hace diez días, fue un gran sentimiento, cuando sales a la pista y ves a todos los aficionados. Hace mucho estuve aquí, y me dije que un día quería estar aquí en este banquillo, y es como un sueño hecho realidad. Cuando trabajas duro y crees todo es posible. Solo tenemos que trabajar duro, pensar en nuestra calidad, nuestra fortaleza y jugar como equipo", añadió.

Flick apuntó que es "positivo", por el regreso a casa, recuperar jugadores lesionados y el nivel de su equipo. "Estoy muy contento, respeto al Athletic Club, pero estoy muy contento de cómo jugamos. Todo fue bien, los jugadores estuvieron conectados. Estoy contento, por supuesto, estoy contento aquí, todo mi cuerpo técnico tiene ese sentimiento de estar en este estadio. Tenemos que esperar, paso a paso, estamos contentos de volver a casa. Soy muy positivo. Estamos centrados, deseando dar lo mejor", afirmó.

Además, el técnico alemán fue preguntado por Eric García y Robert Lewandowski, el primer goleador del remodelado Camp Nou. "Para un entrenador es muy bueno tener un jugador como Eric. No teníamos a De Jong y lo tuvimos claro que Eric sería la elección buena", comentó antes de hablar de la renovación del jugador español. "Eso espero. Hemos trabajado en eso, cuando esté hecho hablaremos de ello. Todo el mundo puede ver que Eric ha mejorado mucho, tiene confianza en todas las posiciones y juega a gran nivel", apuntó.

"Es importante. Es un jugador que cuando tiene una oportunidad va a marcar casi al 100%. Marcó pronto, que era importante. En los últimos 10 años es quizá el mejor nueve. No tiene nada que ver con la edad, está en forma y tiene el hambre de marcar goles", terminó.