Hansi Flick: "El gol anulado fue una decisión errónea, no era fuera de juego"

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, señaló a una "decisión errónea" al anular el colegiado un gol a su delantero Robert Lewandowski en los buenos minutos de su equipo este domingo contra la Real Sociedad, a partir de los cuales empezaron a no tener su día en la derrota (1-0) en el Reale Arena.

"Sería una respuesta fácil, decir que perdimos porque no estaba Lamine Yamal. Claro que echas de menos a jugadores de esta calidad, pero empezamos bien", dijo en rueda de prensa, preguntado por la influencia de la baja del joven internacional español.

El técnico alemán ligó su respuesta a la queja sobre el gol anulado a Lewandowski a los 13 minutos, que hubiese supuesto el 0-1. "El gol anulado fue una decisión errónea, pero tenemos que aceptarlo. Después del gol de la Real, sufrimos un poco. Hasta entonces estábamos bien", afirmó.

Flick discutió esa acción con el colegiado e insistió en que no fue fuera de juego, aunque el sistema automático así lo señaló, con una imagen que no dejó contentos a los catalanes. "No estaba tan enfadado. No era fuera de juego, no es culpa del árbitro. Hubiese sido un partido distinto, pero no fue nuestro día. En ataque no tuvimos buenas ocasiones y cometimos errores. Tenemos que aceptarlo", comentó.

"La responsabilidad por esta derrota es nuestra. Pudimos jugar mejor, después de los 15 primeros minutos, la posesión no fue tan buena. Es una derrota pero los partidos anteriores fueron fantásticos y estaba contento y hoy hemos terminado y se lo he dicho al equipo, hemos terminado juntos. Nadie ha tenido un mal gesto y hemos intentado meter el gol hasta el último segundo", añadió.

Por otro lado, el técnico alemán confió en que Lamine Yamal descansará en el inminente parón por selecciones, sin necesidad de que los médicos de la selección española tengan que evaluarle. "Los doctores hablarán con los de la Federación. No pudo jugar y hay que aceptarlo, creo que la Federación tomará la decisión correcta. Yo he estado también en esta situación y como entrenador es bueno estar rodeado de expertos que son los que tienen que decidir", zanjó.