Hansi Flick: "Quiero ver que todos los jugadores luchan"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against UD Las Palmas at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 29, 2024 in Sant Joa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes antes del partido adelantado de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca, sobre todo en referencia a las tres jornadas previas sin ganar, que quiere ver a todos sus jugadores luchando por la victoria y aprendiendo, dada la juventud de la plantilla, que se debe luchar siempre, desde el primer minuto, y recuperar la presión del inicio de temporada.

"Empezamos muy bien, tenemos que luchar porque el camino de LaLiga es muy largo. Hay que aceptar los altibajos, lo importante es ganar el título. Quiero ver que todos luchan por la victoria. Lo importante es que estamos aquí, que queremos concentrarnos en nuestro objetivo y en dar lo mejor de nosotros para conseguir el objetivo. Si no va bien, el año que viene seremos más fuertes", señaló en rueda de prensa.

Para Flick, están en un proceso de idea de juego y concentrados en aplicarla. "Tenemos un equipo joven y es fantástico trabajar con una plantilla tan joven y unos jugadores tan brutales, con un ambiente increíble en el vestuario. Pero, al final, también importa sumar puntos. Todo se reduce a los puntos y no tenemos los puntos merecidos por el juego. Tenemos que luchar por los objetivos", reiteró.

"Lo positivo es que noviembre ha acabado y empezamos diciembre", señaló distendido, tras perder contra Real Sociedad y Las Palmas y empatar contra el Celta en las últimas jornadas. "El equipo ha dado mucho, ha corrido mucho, ha tenido mucha posesión y oportunidades, muchas oportunidades. Es cuestión de ganar o perder, depende de nosotros", apuntó sobre el 1-2 del sábado en Montjuïc.

"Es la parte positiva, que generamos ocasiones, y la negativa es que no tenemos los resultados esperados. Pero es el equipo más joven y debemos ir aprendiendo, y esto es muy importante y hay que aprender que tenemos que luchar por la victoria", se sinceró.

Además, este lunes el presidente blaugrana, Joan Laporta, visitó el entrenamiento y habló con Flick de esta lucha. "Hemos hablado de la lucha, no solo de jugar a fútbol sino de luchar. No me gusta perder, no me gusta. Tenemos que generar este espíritu de lucha en el equipo por la victoria, por ganar los partidos. En el campo lo hacemos bien, en determinadas circunstancias, pero todavía podemos hacerlo más y mejor", prometió.

¿Qué tipo de lucha busca? Pues, entre otras cosas, el ir a por el triunfo desde el minuto cero y siendo un bloque único. "Cuando el partido es difícil o se pone difícil y tenemos el marcador a cero todos debemos defender, como una unidad. A principio de temporada, los partidos que jugamos y ganamos, lo hicimos así. E igual en ataque, todos al ataque. La parte positiva insisto es que generamos ocasiones. Hay que ir con claridad hacia el objetivo", insistió.

"No me refiero a los últimos partidos, me refiero a que trabajamos mucho el tema de la posesión y el sábado tuvimos muchas oportunidades, pero todo debe ser una lucha y debes decir 'estoy aquí, viene la pelota y voy a por ella'. Hay ganas, hay lucha, como cuando vengo a Pau e Iñigo al nivel al que juegan en cada partido, son algo básico. También Pedri, corre un montón, y también Raphinha. El resto igual. Esto es importante, que todos den lo mejor de sí mismos", apeló.

"Hay muchas cosas del partido contra Las Palmas de las que hablar, pero no quiero que parezca que me quejo o pongo excusas, porque no pongo excusas. El equipo podría haber ganado el partido, no fue así y ahora lo pagamos. Pero tenemos que volver, con todo el equipo concentrado porque es básica la concentración ofensiva y defensiva. Hay que aprovechar las oportunidades. El equipo intentó jugar, tuvimos posesión y ocasiones, y es así como queremos jugar. Pero cuentan los goles, en los últimos partidos de LaLiga no hemos marcado mucho y nos tenemos que poner a trabajar en esto", reconoció.

Para el técnico alemán, es crucial que mejorar siga dependiendo de ellos mismos, aunque el Real Madrid está ya a tiro de liderato. "Dependemos de nosotros mismos. Cuando jugábamos mejor, ganábamos. No me preocupa de esto de los árbitros, no quiero poner excusas", aceptó.

También ve como muy positivo que vaya recuperando a jugadores, con Ronald Araujo cerca de tener el alta médica, y que Dani Olmo o Alejandro Balde, además de Lamine Yamal, estén disponibles para jugar contra el Mallorca. "Cuando he visto lo que ha pasado hoy, todo el mundo está bien y todos están con ganas de jugar. Es una señal que nos envía el equipo, también", apuntó.