Hansi Flick: "La remontada al Atlético es difícil, pero no imposible; tenemos que creer"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró convencido de que su equipo puede levantar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y apeló a la fe y a la unión con la afición de cara al partido de vuelta, que se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, además de celebrar el camino que ha tenido hasta llegar, el fin de semana, a sus 100 partidos oficiales como técnico blaugrana.

"Es difícil, pero no imposible. Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo estos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el Club y por los aficionados", aseguró sobre ese intento de remontada copera en una entrevista a los medios del club.

"Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético", añadió el técnico alemán.

Flick subrayó el peso del factor campo. "Desde que hemos vuelto al Spotify Camp Nou, no hemos perdido ningún partido. Tenemos que salir con esta sensación positiva e intentar que se produzca la remontada. Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible", aseguró, convencido de que la conexión entre grada y equipo será determinante.

Al margen del reto inmediato, el preparador quiso poner en valor su etapa en el Barça. "Es un viaje increíble. Nunca esperé vivir este viaje. Soñaba con trabajar en el Barça como entrenador, pero este recorrido no lo esperaba. Ha sido increíble, ha sido algo difícil de imaginar", confesó, agradeciendo también el apoyo de su cuerpo técnico y del entorno del club, con quien celebrará sus primeros 100 partidos.

El alemán recordó que desde su llegada sintió que el Barça es "como una familia" y que entendió rápidamente la dimensión de la entidad. "El Barça es identidad, es un estilo de juego. El presidente me dijo el primer día que no es solo ganar, sino la manera en la que ganas", explicó, destacando la exigencia histórica del club.

En ese sentido, insistió en la mentalidad competitiva que debe acompañar al equipo. "En un club como el Barça siempre tienes que ganar. Tenemos que creer que somos capaces de hacerlo", señaló, antes de remarcar que la base está en el trabajo diario. "Si no entrenamos al 100%, no podemos dar el 100% en el partido. Durante los 90 minutos, hasta el final, nunca hay que rendirse".

Por último, Flick puso el foco en sus futbolistas. "Para mí, lo más importante son los jugadores. Los entrenadores estamos para ellos, no ellos para nosotros. Tenemos que ayudarles cada día a crecer y a mejorar", concluyó, convencido de que la unidad del grupo y el apoyo de la afición pueden convertir la eliminatoria en una noche histórica en Barcelona.