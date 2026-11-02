Harry Kane, sobre el Balón de Oro y la Champions: "¿Por qué no ganar los dos?"

El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, durante la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' ante el Atlético de Madrid - David Canales/dpa

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés del Bayern de Múnich y vigente Balón de Oro Harry Kane ha asegurado este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid que no renuncia a conquistar el título europeo tras recibir el máximo galardón individual y se ha mostrado ambicioso ante la posibilidad de conseguir ambos trofeos esta temporada.

"El Balón de Oro es un punto culminante, y creo que me pone en un nivel aún mayor. Pero también quieres tener esas grandes finales, Champions League, ganar, tener esa sensación de emoción con tus compañeros también. Así que sí, elegiría la Champions League. Pero estoy en una situación en la que tengo la oportunidad de hacer ambas cosas, así que veamos qué pasa y por qué no los dos", ha declarado el atacante.

En este sentido, Kane ha asegurado que "siempre" ha dicho que los trofeos colectivos son lo verdaderamente importante. "El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, en mi carrera. Fue un premio realmente especial y una noche especial para mí. Pero tener momentos con el equipo, tener las celebraciones con el equipo, con el club, poder levantar la Champions League con el Bayern sería una sensación simplemente increíble", ha recalcado.

Además, el ariete británico se ha referido a su futuro contractual con la entidad bávara, confirmando avances muy significativos en las negociaciones. "Ha habido buenas conversaciones este fin de semana y también hoy. Sé que sigo diciendo que estamos cerca, pero ahora estamos extremadamente cerca", ha manifestado.

Kane también ha valorado las palabras de elogio dirigidas hacia su figura por el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone. "Le doy las gracias y es un orgullo recibir esos elogios por parte de alguien como él, que es uno de los mejores entrenadores de esta era moderna. Es verdad que mi acercamiento a la élite es diferente a otros Balones de Oro y algunos no esperaban que llegara a esto, pero espero ser una inspiración para otros como yo", ha comentado sobre el preparador argentino.

En este sentido, el internacional inglés ha destacado la solidez del rival madrileño, recordando que es un club que "siempre está luchando contra Barça y Real Madrid" y señalando que su excompañero Kieran Trippier le transmitió "lo mucho que aprendió" durante su etapa en el conjunto rojiblanco.

De cara al partido en Madrid, el delantero ha anticipado un choque de máxima exigencia. "Espero un partido difícil. Es mi primera vez jugando contra el Atlético, sabemos lo peligrosos que pueden ser en ataque en las transiciones. Sabemos que defensivamente pueden ser realmente sólidos, realmente compactos, difíciles de desarmar. Serán físicos, intentarán ponérnoslo difícil, nos presionarán, especialmente en su estadio. Así que tenemos que estar preparados para una batalla realmente grande", ha avisado.

Por otro lado, Kane ha rememorado la importancia que tuvo el portugués José Mourinho en su evolución táctica. "Él fue importante en mi carrera en el Tottenham. Me dio libertad en un momento de mi carrera en la que solo me veían marcar goles y me dio más labores de 'playmaker'. Con Kompany también la tengo y eso es bueno para todos", ha explicado, revelando asimismo que no pudo conversar tras la gala del Balón de Oro con Kylian Mbappé ni Lamine Yamal porque "tenían que irse rápido", aunque ha resaltado los mensajes de felicitación recibidos por parte de figuras como David Beckham.

DANKS CONFIRMA EL REGRESO DE OLISE Y NEUER

Por su parte, el segundo entrenador del Bayern de Múnich, Aaron Danks, ha ofrecido la última hora médica sobre Michael Olise y Manuel Neuer de cara a la cita europea en el Metropolitano. "Olise se ha incorporado esta mañana, al igual que Manuel Neuer. Hemos charlado un rato con ellos para ver cómo les va. Todo pinta bien, y mañana veremos si están listos", ha concluido el ayudante técnico del ausente por salud Vincent Kompany.