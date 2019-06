Hazard: "Ya estoy aquí, era mi sueño desde pequeño jugar en el Real Madrid"

Actualizado 13/06/2019 21:38:18 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El flamante jugador del Real Madrid Eden Hazard se mostró "muy feliz" en su presentación como nuevo jugador merengue, un acto que congregó a más de 50.000 seguidores en el Santiago Bernabéu, y recordó que ha cumplido su sueño "desde pequeño" al firmar con el 13 veces campeón de Europa.

"Hola a todos", dijo Hazard en castellano antes de comenzar su discurso. "Voy a hablar en francés porque mi español no es muy bueno todavía. Muchas gracias al presidente, a mi familia y a todos los que no podían venir. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid dentro de un mes", indicó el internacional de 28 años.

"Defender esta camiseta y conseguir muchos títulos, como ha dicho el presidente, era mi sueño desde pequeño. Siempre he querido jugar en el Real Madrid. Ahora sólo quiero disfrutar de este momento. Ya estoy aquí", añadió Hazard, que volvió a utilizar su escaso dominio del español para despedirse de la afición antes de pisar el césped del Santiago Bernabéu. "Gracias a todos".

El jugador belga pasó reconocimiento en la Clínica Sanitas La Moraleja a primera hora de la tarde y tras un breve trayecto en coche por la Castellana llegó al templo del madridismo. Allí le esperaban más de 40.000 aficionados que fueron creciendo como la espuma con el paso de los minutos. Superó los 50.000 el estadio blanco, que presentó un aspecto como si de un día de partido se tratara.

El centrocampista belga cambió los pantalones cortos por el traje. Se apretó el nudo de la corbata y puso rumbo a la sala de juntas, donde firmó su contrato de cinco temporadas con el Real Madrid. Hazard estampó su rúbrica delante de las 13 'Champions' y de la sonrisa del presidente Florentino Pérez, sabedor de que la presencia del ex del Chelsea ha recuperado la ilusión en Chamartín.

Jugador y presidente posaron con la camiseta, aún sin dorsal, para posteriormente acudir al palco. Hazard disfrutó con un vídeo de presentación antes de ganarse al madridismo con sus primeras palabras y de pisar el césped para dar sus primeros toques con la camiseta del conjunto blanco. Hasta 500 balones se repartieron entre los asistentes, que no quisieron perderse ni un instante de la presentación.

"TODAVÍA NO SOY UN GALÁCTICO, PERO ESPERO SERLO"

Una vez en la sala de prensa, con más de 200 medios acreditados, Hazard respondió una veintena de preguntas. "Todavía no soy un galáctico, pero espero serlo algún día. Soy Eden Hazard, un buen jugador, que necesita trabajar. Voy a intentar ser el mejor jugador del mundo, pero antes he querido jugar en el mejor equipo del mundo", indicó.

"He tenido mucho éxito con el Chelsea y ahora quiero ganar mucho con el Real Madrid. Ya estar aquí es un nuevo reto, pero estoy dispuesto y preparado para ello. Apoyé al Madrid desde pequeño, poder llevar al Real Madrid y ponerme esta camiseta es todo un honor. Creo que todo va a ir muy bien", auguró el ex jugador 'blue'.

Preguntado por la importancia de Zidane en su fichaje, afirmó que es algo que todo el mundo conoce. "Todos sabéis que Zidane era mi ídolo desde pequeño y el hecho de que sea el entrenador del Madrid ha sido un factor importante, pero no sólo eso, yo quería jugar en este club. En cuanto a mi posición no soy yo el que tengo que decidirla, a mí me gusta la izquierda o como número 10, pero si lo tengo que hacer en otra posición lo haré con placer", manifestó.

"Quiero ganar los máximos títulos posibles y crear una historia con el Real Madrid. Cuando uno juega para este club no hay una sola estrella, el equipo es la estrella en sí. Aquí soy nuevo y en el Chelsea llevaba siete años jugando. Voy a intentar aportar todo lo posible para el grupo", añadió Hazard antes de echar un capote al capitán Sergio Ramos.

"¿Tirar los penaltis? El capitán del club los tirá muy bien, pero si me pida que los tire... aun así yo creo que va a seguir tirando los penaltis porque los tira muy bien", comentó sobre el central andaluz. De igual manera que elogió a Benzema, "el mejor delantero centro del mundo" o a su "amigo" Courtois, con quien ha compartido muchas experiencias.

"Mi fichaje no llega tarde, no creo que sea muy tarde, tengo 28 años, estoy en el mejor momento de mi carrera, entre los 27 y los 32 es el mejor momento para un futbolista y el sueño de jugar para el Madrid ha estado ahí mucho tiempo. Pero en mi carrera he tenido varias etapas y ahora he pensado que era el momento de marcar un antes y un después. Estoy en el club más grande del mundo y me va a permitir crecer aún más", aseguró.

"Todo empezó el año pasado después del Mundial, pero decidií seguir allí en el Chelsea y todo ha ido muy bien. He hecho un gran año personalmente y también con el equipo, ganamos la Liga Europa, y creo que era el momento perfecto para estar aquí", apuntó Hazard antes de ser preguntado por el dorsal. "Le he pedido a Modric de broma que me deje el 10 pero me ha dicho que no. Tengo que buscar otro número, pero ahora mismo no es importante. Lo más importante es jugar con esta camiseta y con este escudo".

Por último, Hazard rechazó ser uno de los candidatos al 'Balón de Oro', pero sabe que el hecho de ser jugador del Real Madrid es algo que le acerca al trofeo. "No sé si será más fácil ganarlo, pero es verdad que los últimos años han ido casi siempre para jugadores del Real Madrid. Ahora mismo me centro en el aspecto colectivo y luego... ¿por qué no? está en mi cabeza, pero no pienso en ello todos los días", finalizó.